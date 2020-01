Fakta Baru Kerajaan King of the King, Seret Presiden Jokowii & Prabowo Subianto Janjikan Rp 3 Miliar

POS-KUPANG.COM - Fakta Baru Kerajaan King of the King, Seret Presiden Jokowii dan Prabowo Subianto, Janjikan Rp 3 Miliar per Kepala

Kerajaan abal-abal terus bermunculan setelah Keraton Agung Sejagat ramai diberitakan hingga kedua pendirinya ditangkap.

Terbaru, kini masyarakat kembali dihebohkan dengan hadirnya 'kerajaan' baru di Kota Tangerang bernama King of the King.

Adanya King of the King ini pertama kali diketahui publik lewat spanduk yang dipasang di kawasan Poris.

Kini, spanduk tersebut sudah ditertibkan pihak Satpol PPTangerang.

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com dan Tribun Jakarta, berikut ini fakta mengenai King of the King:

1. Klaim miliki kekayaan hingga Rp 60 ribu triliun

Mengutip Kompas.com, Ketua Umum Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) yang merupakan orang terdekat King of the King, Juanda, mengatakan kerajaan tersebut adalah Raja Diraja dari semua raja di dunia.

"Itu adalah Raja Diraja, nanti beliaulah yang akan melantik dari seluruh presiden dan raja-raja di seluruh dunia," jelas Juanda saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/1/2020).

