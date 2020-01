Wali Kota Kupang Jefry Riwu Kore Minta Maaf

Wali Kota Kupang Minta Maaf

POS KUPANG.COM| KUPANG--Wali Kota Kupang, Jefry Riwu Kore menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Kupang karena belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Hal ini dikatakan Jefry Riwu Kore dalam kata sambutannya pada acara Perayaan tahun Baru Cina 2571 di Restaurant Oriental. Minggu, ( 26/1)

Dijatakan Jefry, Beruntungnya ada bapak Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Jery Manafe, yang membantu mensuplai air ke Kota Kupang.

Jefry menjelaskan, distribusi air di kota Kupang hanya 130 Liter Per detik sedangkan milik Kabupaten Kupang sekitar 370-380 Liter per detik. Dengan demikian, ujar Jefry, distribusi air di di Kota Kupang ini paling kurang sekitar 500 liter per detik.

" Itu pun kalau dipakai dan terkadang suplay air yang didistribusikan hanya senin kamis," ujar Jefry. yang menambahkan suplainya bergantung pada pihak yang menjaga air.

" Kalo pak Jery punya orang yang jaga air, tidak buka air, berarti kita loyo memang. Kalo dia tidak buka air, kita mati semua." ucap Jefry.

Dikatakan Jefry, tahun ini Pemerintah Pusat sudah membantu dalam proses penanganan air bersih dan lokasinya di kali dendeng dengan kapasitas sekitar 300 Liter Per detik.

"Jika 300 liter per detik ditambah dengan yang disuplai oleh pihak Pemerintah kabupaten maka masalah air bersih di Kota Kupang akan teratasi. Pada pertemuan terakhir dengan pihak kementerian. Sudah ada kepastian pembangunan di Kali Dendeng . Mereka memakai sistem multi years," ujar Jefry.

Jefri menambahkan, nominal awal pada jalur Barat sekitar Rp. 150, jalur Timur sekitar Rp. 160 ditambah air sagu sekitar Rp.70 puluan. Jadi total semua sekitar 300 Miliyar lebih yang akan diberikan ke Kota Kupang.

• Penjelasan John Bahy dari Komisi Kitab Suci KAK Soal Pentingnya Orang Katolik Mencintai Kitab Suci

• BMKG Prakirakan Lokasi Wisata Pantai Watuparunu & Air Terjun Waimarang Diguyur Hujan

• Mama Muda 3 Anak Ketagihan Mesum, Sang Janda Berhubungan Badan 5Kali Sehari,Bisah Sembuh Karena ini

"Itu semua dapat terwujud berkat doa dan dukungan dari bapak ibu saudara/i sekalian.Jika tidak berhalangan tahun ini sudah direalisasi," kata Jefri.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Vinsen Huler)