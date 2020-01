Live Streaming BeIn Sports 2 Parma vs Udinese Liga Italia, Minggu 26/1 Mulai Jam 21.00 WIB 

AS Roma vs Lazio dan Napoli vs Juventus akan meramaikan pekan ke-21 Liga Italia, Minggu (26/1/2020). Duel AS Roma vs Lazio di Stadion Olimpico ini bisa dikatakan duel dua tim yang sedang terluka.

AS Roma dan Lazio melakoni Derbi Kota Roma kali ini seusai tersingkir dari perempat final Coppa Italia. AS Roma tersingkir seusai kalah 1-3 dari Juventus sementara Lazio gagal ke semifinal setelah ditaklukkan Napoli 0-1.

Lazio lebih diunggulkan pada laga kali ini karena AS Roma sedang diterpa badai cedera. AS Roma belum bisa memainkan total tujuh pemain termasuk trio lini tengah yakni Javier Pastore, Henrikh Mkhitaryan, dan Diego Perotti.

Kondisi itu harus dimanfaatkan Lazio yang pada 11 laga terakhir Liga Italia selalu meraih kemenangan. Seusai Derbi Roma, laga Napoli vs Juventus akan menjadi penutup pekan ke-21 Liga Italia.

Berbeda dari dua musim sebelumnya, Napoli dan Juventus terpisah sangat jauh di papan klasemen jelang laga nanti. Juventus untuk sementara masih memimpin klasemen Liga Italia dengan koleksi 51 poin dari 20 laga.

Pergantian pelatih hingga konflik internal pemain dan manajemen menjadi beberapa faktor yang membuat penampilan Napoli menurun musim ini.

Napoli bertindak sebagai tuan rumah, Juventus tetap lebih diunggulkan pada laga kali ini. Hal ini tidak terlepas dari inkonsistensi Napoli di bawah asuhan pelatih Gennaro Gattuso.

Dalam lima laga terakhir Liga Italia, Napoli hanya menang sekali, dan empat lainnya menelan kekalahan. Selain empat tim di atas, Inter Milan juga akan bermain malam ini melawan Cagliari.

Berikut adalah jadwal lengkap pekan ke-21 Liga Italia dalam WIB: Minggu, 26 Januari 2020:

18.30 - Inter Milan vs Cagliari

21.00 - Sampdoria vs Sassuolo

21.00 - Parma vs Udinese

Senin, 27 Januari

2020: 00.00 - AS Roma vs Lazio / Live RCTI

02.45 - Napoli vs Juventus / Live RCTI

Sumber: Tirto.co.id/tribunjogja.com