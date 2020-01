Chord dan Lirik Lagu Sakit Dalam Bercinta- Ipank, Sucinya Intan Permata Tak Sebanding, Ambil Gitarmu

Lagu Sakit Dalam Bercinta dinyanyikan Ipank dengan lirik populernya Sucinya Intan Permata Tak Sebanding

Simak chord kunci gitar (versi termudah) dan lirik lagu Sakit Dalam Bercinta yang dipopulerkan oleh penyanyi Lagu Minang, Ipank.

Chord Sakit Dalam Bercinta, Ipank

(Intro)

Am G G F F E

Am G G F F E

.

Am

Walaupun hilang kenangan ini

G

Larutkan senja menanti

G

Kau pergi tinggal sendiri

Am

Ku nanti tak kunjung kembali

.

(Intro)

F E

.

Am

Beribu cara telah ku coba

G

Menggebu nota dijiwa

G

Rindu ku bawa kemana

Am

Pilunya luka di dada..

.

E Am

Indahnya bersamamu

E Am

Terkenang sepanjang waktu

E Am

Mengingat..mu aku rindu

E Am E

Senyum..mu bukanlah untukku..

.

(Chorus)

Am Dm

Sucinya intan permata

G

Tak sebanding..

Am E

tatapan matamu untukku..

.

Am Dm

Indahnya kilauan mutiara

G

Tak sebanding..

Am

kasih sayangku untukmu..

.

E Am

Sudahlah.. apalah daya

E Am

Ku tergoda.. manis manjamu

E Am

Ku sadari.. di relung hati

E Am

Sungguh sakit.. dalam bercinta

.

(Interlude)

F G C Dm E Am

F G C F Dm E Am

.

Am

Beribu cara telah ku coba

G

Menggebu nota dijiwa

G

Rindu ku bawa kemana

Am

Pilunya luka di dada..

.

E Am

Indahnya.. bersamamu

E Am

Terkenang.. sepanjang waktu

E Am

Mengingat..mu aku rindu

E Am E

Senyum..mu bukanlah untukku..

.

(Chorus)

Am Dm

Sucinya intan permata

G

Tak sebanding..

Am E

tatapan matamu untukku..

.

Am Dm

Indahnya kilauan mutiara

G

Tak sebanding..

Am

kasih sayangku untukmu..

.

E Am

Sudahlah.. apalah daya

E Am

Ku tergoda.. manis manjamu

E Am

Ku sadari.. di relung hati

E Am

Sungguh sakit.. dalam bercinta

.

(Outro)

Am G G F F E

Am

