Berburu Jeruk Kino di Hypermart Bundaran PU Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Masih dalam suasana Imlek yang identik dengan buah jeruk. Manajemen Hypermart Bundaran PU Kota Kupang mengajak masyarakat untuk berburu buah jeruk.

Akhir pekan ini Hypermart menawarkan buah jeruk segar jeruk kino hanya dengan Rp 2.290 per 100 gram di area fresh.

Banyak buah jeruk segar yang disediakan. Sejak kemarin konsumen banyak yang berburu buah jeruk ini.

• Info Kesehatan, Jangan Sampai Ketinggalan Ini Manfaat Jeruk Nipis untuk Wajah

Selain jeruk, kata Deparment Manager Seafood and Fresh, Owen, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Minggu, (26/1/2020), ada pula buah anggur red globe RRC yang ditawarkan dengan Rp 3.790 per 100 gram, buah naga merah Rp 3.190 per 100 gram dan ada pula jeruk ponkam Rp 1.950 per 100 gram.

Masih di area fresh tersedia pula melon sky rocket Rp 1.990 dan juga wortel brastagi Rp 2.490 per 100 gram.

Spesial akhir pekan ini hingga besok konsumen setia juga bisa mendapatkan minyak goreng murah refil 2 liter hanya Rp 22.490, mama Lemon 800 mp Rp 10.890 dan Kulkas Sharp Sanken 1 pintu hanya Rp 1 jutaan.

• Wabah Virus Corona, Mengapa Sejumlah Virus Berbahaya Muncul dari China? Simak Penjelasannya

Harga spesial juga ditawarkan bagi pengguna Ovo, dimana ada minya goreng super murah hanya Rp 20.200 refil dua lier, ikan salmon fillet Rp 39.700, indocafe Rp 35.990 dan rice cooker Rp 188.800.

Salah satu konsumen, Linda Surapati mengaku sering mencari kebutuhan yang diperlukan di Hypermart. Harganya murah dan senangnya setiap akhir pekan selalu ada promo dengan barang yang berbeda-beda.

"Minggu ini ada buah jeruk murah, jadi beli jeruk buat keluarga," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeny Rahmawati)