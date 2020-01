TRIBUN WIKI -- Rayakan Imlek, Aston Kupang Hotel Siapkan Berbagai Hiburan dan Doorprize Menarik

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Tahun Baru merupakan salah satu momen yang digunakan oleh hampir kebanyakan orang untuk berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat mulai dari keluarga, sahabat, teman hingga kolega.

Aktivitas yang dilakukan pun beragam mulai dari dinner hingga menikmati berbagai macam opsi hiburan.

Di tahun Tikus Logam ini, Aston Kupang Hotel & Convention Center menghadirkan dinner Imlek “2020 Lunar Celebration - The Wonderful White Metal Rat” yang akan diisi oleh berbagai macam hiburan.

Diantaranya MC Henda dan MC Apple, Dea Jemima Chinese Singer, Cai Shen Zhe (Dewa Uang), dan Barongsai Atoin Meto.

Food and Beverage, Room Promotion dan Door Prize untuk memfasilitasi beragamnya permintaan dari masyarakat Kupang.

PR Officer, Viona Alamanda, kepada POS-KUPANG, di Kupang, Kamis (23/1/2020), mengatakan Aston Kupang Hotel menghadirkan beberapa paket yang dapat menjadi pilihan, diantaranya; All You Can Eat Dinner Buffet dan dua macam Set Menu yang dapat dinikmati pada hari Jumat, 24 Januari 2020 mulai pukul 19.00 Wita hingga selesai di Palacio Ballroom.

All you can eat dinner buffet dapat dinikmati dengan harga Rp 188.000 nett per orang dan Rp 120.000 nett untuk anak usia 5 - 12 tahun.

Sementara, kata Viona, dua macam pilihan set menu adalah; set menu Long Life yang dapat dinikmati dengan harga Rp 2.888.000 nett untuk 10 orang atau satu meja, dan set menu Happiness yang dapat dinikmati dengan harga Rp 3.288.000 nett untuk 10 orang atau satu meja.

Baik all you can eat dinner buffet maupun set menu dapat dinikmati bersamaan dengan berbagai jenis hiburan seperti tersebut diatas.

Namun bagi tamu yang mendambakan hiburan all in mulai dari menginap, all you can eat dinner buffet hingga breakfast di pagi harinya, Aston Kupang Hotel juga menyediakan compulsory room atau room package yang dapat dinikmati pada hari Jumat 24 Januari dan check out di tanggal 25 Januari dengan harga Rp 888.000 nett / malam untuk Superior Room atau Rp 999.000 nett / malam untuk Deluxe Room.

Dan jika tamu masih ingin menginap di Aston Kupang Hotel hingga hari Minggu atau Senin, tamu dapat menggunakan promo kamar Funtastic Staycation; Rp 550.000 nett / malam untuk kamar Superior dan Rp 680.000 nett / malam kamar Deluxe.

Tidak hanya menghadirkan promo F&B dan room saja, kata Viona, dinner Imlek kali ini juga akan mempersembahkan berbagai voucher kamar, voucher F&B dan satu unit kulkas serta satu unit TV 32 sebagai doorprize bagi para tamu yang beruntung.

“Hal ini sesuai dengan goal kami di tahun 2020 yaitu ‘From Good to Great’ maka dari itu dalam setiap acara yang kami selenggarakan ada sesuatu yang happening atau Wow. Seperti misalnya di acara tahun baru kemarin kami hadirkan Grand Prize berupa satu unit sepeda motor, maka untuk Imlek tahun ini kami coba hadirkan juga doorprize yang menarik yaitu 1 unit kulkas dan 1 unit TV 32”, siapa tahu yang Shio Tikus yang beruntung,” tuturnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).