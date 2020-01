// // >>0),ba=0,ca=Date.now||function(){return+new Date};function t(a){t[" "](a);return a}t[" "]=function(){};var da=(a,b)=>"&adurl="==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+"&adurl=":a+b;let u=n.dicnf||{};const v=["FRAME","IMG","IFRAME"],ea=/^[01](px)?$/;function fa(a){return"IMG"!=a.tagName||!a.complete||a.naturalWidth&&a.naturalHeight?ea.test(a.getAttribute("width"))&&ea.test(a.getAttribute("height")):!0} function ha(a,b){var c;if(a="string"===typeof a?document.getElementById(a):a){c||(c=(l,q,r)=>{l.addEventListener(q,r)});var d=!1,e=l=>{d||(d=!0,b(l))};for(var g=0;g {m--;m||e(f)}))}}h=null;if(0===m&&!a&&"complete"===n.document.readyState)f=5;else if(m||!a){c(n,"load",()=>{e(4)});return}e(f)}};function ia(a,b,c){a.addEventListener&&a.addEventListener(b,c,!1)};function ja(a){const b=a.length;let c=0;return new w(d=>{if(0==b)d([]);else{const e=[];for(let RAMALAN ZODIAK CINTA Jomblo Jumat, 24 Januari 2020: Gemini Kabar Baik, Leo Masih Dibayangi Mantan

POS-KUPANG.COM- Untuk kamu para jomblo, lihat peruntungan asmaramu besok lewat Ramalan Zodiak Cinta Para Jomblo Jumat 24 Januari 2020.

Gambaran tentang kehidupan cintamu akan terlihat jelas, apakah asmaramu akan indah besok atau justeru sebaliknya.

Ada beberapa zodiak diramalkan akan bahagia, namun ada juga yang diprediksi kurang beruntung.

Pada Jumat, 24 Januari 2020 besok, Gemini diprediksi dapat kabar baik, sedangkan Leo masih dibayangi sang mantan.



Nasib apes juga bakal dialami untuk kamu para jomblo yang bernaung di bawah Zodiak Aries. Pada Jumat, 24 Januari 2020, kamu diramalkan tak akan menemukan cinta.

Belum Bisa lupakan mantan (istimewa)

Menjadi lajang tidak terlalu buruk!Kamu akan menikmati bertemu semua orang baru Jumat ini.Tetapi, kamu belum siap untuk menemukan jodohmu dulu.Kamu masih belum melupakan mantanmu!Hati kecilmu belum sepenuhnya sembuh dulu.Berhentilah mengasihani diri sendiri!Belajarlah dari kesalahanmu dan terus maju.Jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu seseorang yang istimewa malam ini.

6. Virgo (23 Agustus-22 September)Ada udara segar dan energi baru untuk kehidupan cinta Virgo.Ini membantumu melepaskan skalamu dan berpikir out of the box untuk mengarahkan hal-hal kembali ke jalan yang benar.7. Libra (23 September-22 Oktober)Libra berbelok, kehidupan cintamu mengambil arah yang sama sekali baru.Pegang erat-erat, semuanya akan menjadi sulit!Kamu menyerah, kamu mencoba pengalaman baru.Kamu tidak kehilangan harapan untuk bertemu orang yang ideal, kamu akan segera menyadari bahwa kamu benar dalam mempercayainya.8. Scorpio (23 Oktober - 21 November)