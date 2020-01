VIDEO: Chord Kunci Gitar Simple dan Lirik Lagu Mansyur S Gadis atau Janda Duet Bareng Ayu Ting Ting

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Gadis atau Janda Duet Bareng Ayu Ting Ting

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Gadis Atau Janda - Mansyur S: Walaupun Kau Janda Tetap Kucinta.

[Intro]

E D F E Am

[Verse]

Am E

Sudah berulang kali aku bermain Cinta

D F E Am

Jadi baru abang yang adik cinta

Am E

Pemuda yang ganggu ku semuanya buaya

D F E Am

Abang jadi ragu pada dirimu

.

[Interlude]

Am E F E Am

Am E F E Am

D Am F

.

[Chorus]

A

Kau masih gadis atau sudah janda

A

Baik katakan saja jangan malu

A D F A

Memangnya mengapa aku harus malu

A D E A

Abang tentu dapat tuk membedakannya

D F E Am

Kau katakan saja yang sesungguhnya

.

[Verse]

Am E

Sesungguhnya diriku oh memang sudah janda

D F E Am

Walaupun kau janda tetap kucinta

.

[Interlude]

Am E F E Am

Am E F E Am

D Am F

.

[Chorus]

A

Kau masih gadis atau sudah janda

A

Baik katakan saja jangan malu

A D F A

Memangnya mengapa aku harus malu

A D E A

Abang tentu dapat tuk membedakannya

D F E Am

Kau katakan saja yang sesungguhnya

.

[Verse]

Am E

Sesungguhnya diriku oh memang sudah janda

D F E Am

Walaupun kau janda tetap kucinta

.

[Outro]

D C E Am

Marilah segera.. kita Kawin saja..

