POS-KUPANG.COM - VIDEO: Chord dan Lirik Lagu Andai Aku Bisa Milik Chrisye, Perhatikan Baik-baik Silahkan Mencoba!

Ini chord kunci gitar Andai Aku Bisa Chrisye.

Lirik lagu dan chord gitar Andai Aku Bisa Chrisye:

Intro : C E F E F C F G

C F C F

C E

Andai aku bisa

F E

Memutar kembali

F C

Waktu yang t’lah berjalan

Fm C

Tuk kembali bersama

G C

Di dirimu selamanya

C E

Bukan maksud aku

F E

Menggapai dirimu

F C

Masih terlalu jauh

Fm C

Ke dalam kisah cinta

G C F G

Yang tak mungkin terjadi

Reff :

C Bm Am ..G

Dan a...ku tak punya hati

Dm G

Untuk menyakiti dirimu

Em A Dm

Dan a...ku tak punya hati

C G

Untuk mencintai dirimu

C F C

Yang selalu mencintai diriku

F Dm

Walau kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Interlude : C E F F Gm D

Gm F Gm F Gm C F Dm G

Kembali ke : Reff