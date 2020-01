Jokowi Menikmati Matahari Terbenam di Labuan Bajo dari Geladak Kapal Pinisi

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Jokowi bersama Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Minggu (19/1/2020) pukul 11.43 Wita, menggunakan pesawat Kepresidenan. Ini merupakan kali ketiga kunjungan Kepala Negara di daerah pariwisata tersebut.

Jokowi dan Iriana disambut Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan istrinya, Julie Sutrisno Laiskodat di tangga pesawat.

Turun dari pesawat, Jokowi dan Iriana langsung naik mobil yang sudah disiapkan, selanjutnya menuju Hotel Plataran Komodo.

• Gubernur NTT: Kalau Pemimpin Bodoh dan Pemalas, Daerahnya Tertinggal Terus

Kedatangan Jokowi kali ini lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Sejumlah wartawan hanya diperbolehkan berada di dalam terminal Bandara Komodo dan tidak bisa berada sampai ke apron.

Tak ada kerumunan warga seperti kedatangan Jokowi sebelumnya di tahun 2019 lalu. "Besok, besok ya," kata Gubernur Viktor kepada wartawan dari dalam mobil saat hendak meninggalkan Bandara Komodo.

General Affair Plataran Komodo, Kasianus Tumbir mengatakan selama kunjungan di Labuan Bajo, Jokowi bersama keluarga menginap di Resort Plataran Komodo.

• 8 Icon Baru Kota Kupang dan Filosofinya

Jokowi juga akan menikmati sejumlah fasilitas milik resort tersebut seperti Atlantis on Beach dan restoran Atlantis on the Rock. "Jokowi akan menginap selama dua malam sampai Selasa, 21 Januari," ujar Kanisius.

Saat sore tiba, Jokowi menikmati matahari terbenam di Pantai Labuan Bajo. Jokowi menyaksikan indahnya sunset dari geladak Kapal Pinisi Felicia Plataran.

Hal itu diketahui dari akun Instagram Jokowi. "Menyaksikan matahari terbenam di pantai Labuan Bajo dari geladak Kapal Pinisi Felicia Plataran, sore tadi," tulis Jokowi.

• Bobby Lianto: The Giant Cross seperti Patung Tidur