VIDEO: Chord dan Lirik Lagu Virzha Tentang Rindu Paling Mudah Dimainkan Gak Pakai Lama Loh

VIDEO: Chord dan Lirik Lagu Virzha Tentang Rindu Paling Mudah Dimainkan Gak Pakai Lama

Inilah chord gitar dan lirik lagu Tentang Rindu yang dipopulerkan oleh Virzha.

Lagu Tentang Rindu merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Virza yang dirilis pada 2018.

'Kedua' adalah album musik karya Virzha.

Lagu utamanya di album 'Kedua' ialah Tentang Rindu.

Berikut Tribunnews sajikan chord gitar lengkap dengan lirik lagu Tentang Rindu milik Virzha

Chord gitar dan lirik lagu Tentang Rindu milik Virzha:

F G

Pagi telah pergi

Em Am G

Mentari tak bersinar lagi

F G

Entah sampai kapan

Em Am G

Ku mengingat tentang dirimu

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/N Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G C

Dan hadir di mimpiku rindu