VIDEO: Chord dan Lirik Lagu Paling Mudah Jangan Ada Dusta di Antara Kita Broery Pesolima Dewi Yull

Chord dan Lirik Lagu Paling Mudah Jangan Ada Dusta di Antara Kita Broery Pesolima Dewi Yull

Berikut chord 'Jangan Ada Dusta di Antara Kita', lagu yang dipopulerkan oleh Broery Maratika feat Dewi Yull.

Lagu 'Jangan Ada Dusta di Antara Kita' ini menjadi titik awal keberhasilan duet antara Broery Marantika dan Dewi Yull.

Sebab setelah lagu ini muncul, duo penyanyi itu berhasil menelurkan beberapa lagu hits lainnya seperti Rindu yang Terlarang, Kharisma Cinta serta yang lainnya.



Lagu ini ada di album 'Jangan Ada Dusta Di Antara Kita' yang diproduksi pada 1995 oleh HP Records dan didistrubusikan oleh Musica Studios.

Intro: C G Am G-F G C F-G-C G-F-C

C G Am

Ketika pertama kujumpa denganmu

F Em Dm G

Bukankah pernah kutanyakan padamu kasih

C G Am

Takkan kecewakah kau pada diriku

F Em Dm G

Takkan menyesalkah kau hidup denganku kasih

(*)

C G Am

Memang kau bukan yang pertama bagiku

F Em Dm G

Pernah satu hati mengisi hidupku dulu

C G Am

Dan kini semua kau katakan padaku

F Em Dm G

Jangan ada dusta di antara kita kasih

Musik : C G Am G F G C