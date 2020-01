Suasana dekorasi bertemakan Imlek di On the Rock Hotel Kupang, Minggu (19/1/2020).

On the Rock Hotel Tawarkan Brunch Buffet

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Mendekati Hari Raya Imlek Hotel On the Rock punya sesuatu yang spesial pada Gong Xi Fa Cai. Tahun ini dari On the Rock hotel menawarkan Brunch Buffet dengan harga Rp 65.000 per orang.

Dengan harga tersebut kamu bisa makan sepuasnya dan dapat menikmati semua makanan dengan tema Imlek yang sudah di sediakan secara prasmanan.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Minggu (19/1/2020) mengatakan promo ini dapat Anda nikmati mulai pukul 11.00 - 13.30 Wita di Pala Restaurant On The Rock Hotel by Prasanthi.

"Semoga di Tahun Baru Cina 2020 dengan shio Tikus Logam, kita sekalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan lagi di tahun yang baru ini," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)