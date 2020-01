Boyband asal Korea Selatan BTS tampil di acara Dick Clarks New Years Rockin Eve With Ryan Seacrest 2020 di New York City, pada 31 Desember 2020.

Boyband BTS Bakal Bawakan Black Swan pada 28 Januari Mendatang

POS-KUPANG.COM - Grup idola asal Korea Selatan, BTS bakal tampil membawakan lagu terbaru mereka untuk pertama kali di acara "The Late Late Show".

BTS bakal membawakan “ Black Swan” di acara yang dipandu James Corden tersebut pada 28 Januari 2020.

Hal itu diumumkan di akun Twitter resmi BTS, @bts_bighit, sebagaimana dilansir dari Soompi, Jumat (17/1/2020).

“Black Swan” adalah salah satu lagu yang terdapat dalam album terbaru BTS Map of the Soul: 7 yang bakal drills 21 Februari mandatang.

Single “Black Swan” dirilis pada Jumat (17/1/2020) tepat pukul 18.00 waktu Korea.

Menariknya, lagu baru ini dirilis dengan sebuah film pendek yang disebut Big Hit sebagai Art film.

Dalam film pendek tersebut menampilkan tarian kontemporer yang disajikan oleh MN Dance Company.

Film pendek berdurasi 5 menit 30 detik itu dibuka sebuah kutipan dari penari legendaris asal Amerika Serikat, Martha Graham.

“A dancer dies twice - once when they stop dancing, and this first death is more painful,” demikian ucapan Martha Graham.

Kalimat itu berarti “seorang penari mati dua kali - yang pertama saat mereka berhenti menari, dan kematian pertama itu lebih menyakitkan”.