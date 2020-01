Orasi Ilmiah Bupati Sikka di Wisuda Unipa, Maumere Harus Jadi ‘Smart City’

POS-KUPANG.COM, MAUMERE---Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, melontarkan gagasan menjadikan Maumere menjadi ‘smart city’ dalam orasi ilmiah wisuda sarjana Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Pulau Flores, Sabtu (18/1/2020).

Dihadapan 223 wisudawan dan undangan yang memenuhi Auditorium Nawacita, Roby, sapaan Fransiskus Roberto Diogo, mengatakan Kota Maumere telah menjadi tempat berlangsungnya interaksi dan inter relasi antarberbagai suku bangsa.

Secara geo social dan geopolitik, Kota Maumere memiliki magnitudo yang mampu menarik siapa saja datang mengunjungi, bahkan menetap dan membangun peradaban di Nian Sikka, Tana Alok ini.

Teluk Maumere dikatakanya punya daya tarik tersendiri, sehingga Maumere bukan hanya reperentasi geografis, tetapi menjadi representasi mondial yang diburu oleh orang-orang di dunia ini.

“Maka menurut saya, Maumere harus menjadi “smart city,” kata Roby.

Roby menjelaskan, smart city merupakan wilayah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Tujuanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menurut Roby, integrasi teknologi perlu dilakukan dan hal ini bisa, jika pemerintah bersama lembaga pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi berkolaborasi mencetak lulusan yang tidak hanya berijazah, tetapi memiliki kompetensi, skill dan karakter yang mumpuni.

“Unipa, IKIP Muhammadyah, STFK Ledalero, Politeknik Christo Re, Akademi Farmasi dapat mengambil peran mewujudkan konsep “kota pintar” yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional demi optimalisasi pelayanan publik di semua sektor kehidupan,” imbuh Roby.

Meski diakuinya konsep ini tidaklah mudah. Tetapi kita tidak perlu pesimis.

“Kita harus optimis. Kita bisa ! Yes, we can do it ! Kita membutuhkan konsistensi dan komitmen menjalankan misi kita bersama,” tandas Roby.