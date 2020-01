Laga Persib Bandung di Asia Challenge Cup 2020, Catat Jadwalnya Ditayang di TVOne, SIMAK

POS KUPANG.COM--Persib Bandung akan mengikuti turnamen pramusim bertajuk Asia Challenge Cup 2020 pada 18-19 Januari 2020 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia.

Rencananya, seluruh pertandingan Persib Bandung di turnamen tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TV One.

Selain Persib Bandung, turnamen itu juga akan diikuti oleh Hanoi FC (Vietnam), Bangkok United (Thailand), dan Selangor FA (Malaysia).

Jonathan Bauman dilanggar pemain Bhayangkara FC. (tribun Jabar/Deni Denaswara)

TV One akan menyiarkan laga Persib Bandung melawan Selangor FA dan Hanoi FC.

“Pertandingan ini akan seru, Persib Bandung sebagai salah satu klub terbaik yang kami punya menghadapi lawan setimpal, baik Selangor FA maupun Hanoi FC,” kata Direktur Programing TV One, Reva Deddy Utama.

“Pertandingan ini diharapkan bisa menjadi tontonan akhir pekan yang menghibur,” ucap Reva Deddy Utama menambahkan.

TV One juga akan menyiarkan dua pertandingan lainnya secara tunda yakni laga Hanoi FC Vs Bangkok United dan Selangor FA Vs Bangkok United.

Dua pertandingan itu akan digelar pada 18-19 Januari 2020 pukul 23.30 WIB.

“Serangkaian pertandingan sepak bola ini merupakan bagian dari komitmen TV One yang bertekad memberikan tayangan olahraga menghibur di tahun 2020,” ucap Reva Deddy Utama.

Latihan hari Ke-3 Persib Bandung msuim 2020 (republikbobotoh)

Jadwal Pertandingan

Sabtu, 18 Januari 2020

19.20 WIB, Selangor vs Persib (TV One)

23.30 WIB, Hanoi FC vs Bangkok United

Minggu, 19 Januari 2020

15.50 WIB, Persib vs Hanoi FC (TV One)

23.30 WIB, Selangor vs Bangkok United