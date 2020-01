TRIBUN WIKI : Food and Beveragee Aston Hotel Kupang Berinovasi, Sediakan Ayce Steamboat Barbeque

TRIBUN WIKI -- Food and Beveragee Aston Hotel Kupang Berinovasi, Tahun Ini Sediakan Ayce Steamboat Barbeque





POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Food and Beverage Aston Hotel Kupang and Convention Center masih menawrkan promo yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu All You Can Eat (AYCE), promo. Promo ini sengaja masih ditawarkan karena peminatnya ternyata sangat banyak dan sudah sangat familiar.

Namun Aston Hotel Kupang tidak ingin terjebak di zona nyaman yang familiar tersebut. Dalam artian Aston Hotel Kupang sebagai salah satu perusahaan hospitality harus tetap menghadirkan inovasi.

Salah satunya dari promo AYCE yaitu"STEAMBOAT BARBEQUE" yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 - 22.00 Wita di Balcony lantai 2 Aston.

PR Officer Viona Alamanda, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Selasa (14/1/2020), mengatakan Steamboat BBQ ini ditawarkan dengan harga IDR135K nett per orang. Hotel memberikan diskon 15% bagi kamu yang melakukan pemesanan sebelum hari Sabtu.

• Calon Pekerja Migran Sikka Dijanjikan Upah dan Fasilitas Memadai Perusahaan Sawit Malaysia, Info

• Begini Harapan Ketua DPC Parindra NTT Saat Berkunjung ke Panti Asuhan Agape

"Ada dua konsep yang dijadikan satu yaitu steamboat dimana tamu bisa makan anget-anget dan masak sendiri di meja masing-masing. Sementara BBQ yaitu grilled meat, seafood dan lain-lain. Jadi tamu udah dapat steamboat, makanan berkuah segar dan dapet juga menu-menu yang bisa dibakar. Makanya kami beri nama Steamboat BBQ," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)