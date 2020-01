Kabar Gembira, Lyra Virna Akhirnya Hamil Setelah Menunggu 7 Tahun

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia datang dari artis peran Lyra Virna yang tengah hamil anak pertama dari pernikahannya dengan pembawa acara Muhammad Fadlan.

Kehamilan Lyra Virna merupakan penantian panjang setelah menanti selama tujuh tahun.

Hal itu terlihat pada dua buah foto yang diunggah Lyra Virna lewat media sosial instagram pribadinya, @lyravirna.

Dalam foto tersebut tampak Lyra Virna yang masih menggunakan mukena tengah berpose sambil memegang alat tes kehamilan.

Pada alat tes kehamilan tersebut terdapat dua garis merah yang artinya positif hamil.

Lyra juga menyertakan keterangan dalam foto yang diunggahnya seperti dikutip Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Lyra mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya.

" Penantian 7 tahun, diusia yg sudah ga muda lagi, bagaimanapun ini anugerah buat umi, alhamdulillahillazii binikmatihii tatimmushaalihaat, apapun keadaannya ini adalah hadiah besar buat Umi ," tulisnya.

Perempuan kelahiran Maret 1981 itu pun berjanji akan menjaga bayi tersebut meskipun seorang diri.

"I promise i'll take care of you , even i must do it alone," tulisnya.