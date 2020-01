Minggu Ini, Dapatkan Aneka Buah Segar Murah di Hypermart

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sejak 10 hingha 13 Januari 2020 customer setia Hypermart Kupang bisa berbelanja hemat untuk item-item tertentu yang dipromokan. Untuk area fresh customer bisa dapatkan buah-buahan segar dengan harga yang murah, seperti apel fuji RRC Rp 2.590 per 100 gram, jeruk ponkam Rp 2.390, buah naga merah Rp 3.290 per 100 gram, rock melon Rp 2.090 per 100 gram dan tomat Rp 1.690.

Selain buah-buahan, di area fresh juga menawarkan paha, dada ayam tanpa tulang dan kulit Rp 6.690, iga sapi Rp 7.490 per 100 gram dan ayam fillet Rp 6.690 per 100 gram.

Departmen Manager Seafood and Fresh, Owen, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Minggu (12/1/2020), mengatakan minggu ini juga Hypermart menyediakan minyak goreng super murah dari Rose Brand refil 2 liter Rp 20.690, kulkas 1 pintu 160 liter Rp 1.799.000, raja platinum, gold rice, fs melati, topi koki beras 5 kg Rp 63.490.

Ada pula harga spesial Ovo Cash dan dapatkan harga minyak goreng murah banget hanya Rp 19.900 Filma refil 2 loter, daging giling premium Rp 11.990 per 100 gram, frenzy kotak makan 12 set Rp 49.900 dan frisian flag UHT full cream, coklat, coconut delight Rp 13.290.

Selain itu juga, kata Owen, customer bisa dapatkan promo beli satu gratis satu kimbo sosis sapi goreng 12 pcs serbaguna 12 pcs, beli dua gratis satu emina chese 170 gram, stick 4'S, walls oce cream ext, creamh 350 ml, oreo dan value plus facial tissue.

"Bagi customer yang ingin membeli susu untuk sang buah hati khusus susu Lactagrow ada diskon menarik Beli dua diskon Rp 22.000. Masih banyak promi menarik lainnya," ujarnya.(*)