Wabup Belu, J.T Ose Luan Lantik lagi 42 Pejabat Eselon, Siapa Saja Mereka?

POS KUPANG.COM| ATAMBUA---Wakil Bupati Belu, Drs. J. T. Ose Luan kembali mengambil sumpah dan melantik 42 Pejabat Eselon II, III, dan IV serta Kepala Sekolah Lingkup Pemkab Belu di Aula lantai 1 Kantor Bupati Belu, Selasa (7/1/2020).

Dalam sambutannya, Wabup Ose Luan meminta kepada pejabat struktural eselon II, III dan IV serta kepala sekolah agar dapat menyadari bahwa jabatan yang diberikan merupakan anugerah Tuhan karena itu harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan memiliki rasa takut untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.

"Saya sampaikan kepada para pejabat yang dilantik, agar dalam bekerja harus takut akan Tuhan," ucap Ose Luan.

Selain itu, Wabup Ose menegaskan, setiap Aparatur Sipil Negara harus bekerja sesuai aturan dan mengikuti petunjuk, serta membangun kerja sama yang baik dengan rekan kerja.

“Bekerjalah mengikuti aturan dan ikuti petunjuk yang ada serta membangun kerjasama yang solid antara kepala dengan kepala bidang, kepala sub bidang dan staf. Bangunlah rasa saling menghargai dan menghormati,” pinta Wabup Ose Luan.

Ose Luan juga mengatakan, mutasi dalam organisasi adalah hal yang wajar untuk pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, serta tuntutan masyarakat terhadap jenis dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, mutasi jangan diinterprestasikan dari sudut pandang negatif.

“Mutasi ini jangan diinterpretasikan dari sudut pandang negatif, tetapi harus dimaknai dari kepentingan organisasi, dalam perspektif pembenahan dan pemantapan organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, serta tuntutan masyarakat terhadap jenis dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik," tandasnya.

Disamping itu, lanjut Ose Luan, jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan pimpinan, sebab pejabat yang baru dilantik dinilai cakap dan memiliki kompetensi atas jabatan tersebut. Kepada pejabat yang dilantik jangan ragu-ragu dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diemban dengan semangat

profesionalitas serta setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut nama-nama Pejabat Eselon II, III, dan IV serta Kepala Sekolah yang diambil Sumpah jabatan dan dilantik:

1. Embang Bela, SE – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

2. Maria Bano, SP – Kepala Seksi Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar DinasPertanian dan Ketahanan Pangan

3. Lukas Guteres, S.Pi – Kepala Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Dinas Sosial

4. Fransiana Maria Bria – Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5. Maria Amleni, S.Kom – Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

6. Yoseph Gephardus Taolin, S.STP – Pj. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Belu

7. Faisal R. Bachtiar, S.STP – Pj. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Beirafu

8. Muh. Sulaiman Kiat, S.STP – Pj. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Rinbesi

9. Yosef B. Asa, S.Sos – Sekretaris Kecamatan Kakuluk Mesak

10. Egidius M. Manek, SSTP – Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

11. Siprianus Mali, Amd, Kep – Kepala Bidang Pelayanan RSUD Atambua

12. Petrus Bere Mauk, S.Kep, NS – Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

13. Jemy Boy Kota, SE – Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

14. Dra. Troy Ch. Amalo – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial

15. Sisilia Elnora I. S. Tae Ati, S.Psi – Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Atambua

16. Gregorius Suri, SE. M.Tour – Kepala Sub Bidang Fasilitas Hak, Kekayaan Intelektual, dan Hubungan antar Wilayah dan Lembaga Dinas Pariwisata

17. Marthinus Fahik, A.Md – Kepala Seksi Pengembangan Pemuda Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

18. Selfiana Magdalena Siri, S.Pi – Kepala Sub Bidang Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

19. Norbertus Romuwaldus Bere Mau, SH – Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

20. John Ronald B. Bara Lay, ST. – Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PUPR

21. Edmundus Nan, S.IP – Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kota Atambua

22. Raymundus Mau, A.Md – Lurah Umanen

23. Benedicta M. D. Manek, SH. – Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Sektoral Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

24. Yoseph Besin Asa, A.Md – Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

25. Wilhelmus M. S. Maranda, ST – Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nanaet Dubesi

26. Yeremias Abi Seran, SP – Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

27. Carolina S. H. Asimu, SE – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi dan UKM

28. Ferdinan D. Kabbi, A.Md – Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kelengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

29. Nikolas Loe – Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Dinas Kesehatan

30. Yohanes Koy, SKM – Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

31. Bulor Hans Teofilus – Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulasi serta Penanganan Lingkungan Sosial pada Dinas Sosial

32. Maximus Carles Fanu, ST – Pj. Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga

33. Yuliana Hoar Seran – Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Rinbesi

34. Oktovianus R. Bau, SE – Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah

35. Adrianus Julianto Hale, A.Md.Kep – Kepala UPTD Puskesmas Atambua Selatan

36. Antonius Gabhe, A.Mk – Kepala UPTD Puskesmas Nualain

37. Edelbertus Mauk, S.Kep – Kepala UPTD Puskesmas Aululik

38. Maria Yosefa Un Asa, S.Pd – Kepala SMPN I Tasifeto Barat

39. Yosef Kono, S.Pd – Kepala SDN Raibasin

40. David Manek, S.Pd.SD – Kepala SDK Nanaeklot

41. Susana Lesek, S.Ag – Kepala SDK Sarabau

42. Yasinta Olo – Kepala SDI Kewar. (jen/kominfobelu).