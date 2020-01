Jadwal Piala Asia U23 2020 Hari Kedua, Empat Laga Seru Tersaji, Simak Video Gol Australia vs Irak

Inilah Jadwal Piala Asia U23 2020 Hari Kedua, Empat Laga Seru Tersaji, Simak Pula Video Gol Australia vs Irak

POS-KUPANG.COM- Jangan lewatkan menonton siaran langsung pertandingan Piala Asia U23 2020.

Sejumlah pertandingan Piala Asia U23 2020 sudah dimulai. Pertandingan dari Grup A tersaji di Thailand pada Rabu (8/1/2020).

Thailand menang 5-0 atas Bahrain, sementara Australia vs Irak seri dengan skor 1-1.

Pada Kamis (9/1/2020), ada empat laga tersaji pada Piala Asia U23 2020 dan dimainkan pada dua arena berbeda, yakni Qatar vs Suriah, Uzbekistan vs Iran, Jepang vs Arab Saudi, Korea Selatan vs China.

Hari ini, Grup B memainkan dua pertandingan awal mereka pada sore dan malam di Stadion Thammasat, Kota Rangsit, Provinsi Pathum Thani, Thailand.

Pada jam pertama dengan sepak mula 17.15 waktu setempat, duo tim asal Jazirah Arab bertarung.

Timnas U23 Qatar bersua dengan timnas U23 Suriah dan pertandingan ini diprediksi bakal seru karena diwarnai adu gengsi tinggi.

Lalu pertandingan jam kedua pada pukul 20.15 waktu setempat mempertemukan timnas U23 Jepang lawan timnas U23 Arab Saudi.

Jepang di Grup B dikeroyok negara-negara Timur Tengah pada turnamen kali ini.