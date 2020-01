Donald Trump Salahkan Pemerintah AS Sebelumnya Kasih Uang ke Iran Beli Rudal, SIMAK

PRESIDEN AS Donald Trump berbicara dengan pendahulunya mantan presiden Barack Obama di hari pelantikan 20 Januari 2017.

POS KUPANG.COM-- PRESIDEN AS Donald Trump berbicara dengan pendahulunya mantan presiden Barack Obama di hari pelantikan 20 Januari 2017.



Donald Trump menyalahkan Barack Obama pada hari Rabu (8/1/2020) karena memasok uang kepada Iran untuk membeli semburan rudal yang ditembakkan pada posisi militer Amerika Selasa malam.

"Rudal yang ditembakkan tadi malam pada kami dan sekutu kami dibayar dengan dana yang disediakan oleh pemerintahan terakhir," kata Donald Trump.

Dikutip Wartakotalive.com dari dailymail.co.uk, Kata Trump, Obama mengambil 150 miliar dollar AS aset beku yang dilepaskan oleh presiden sebelumnya dan 1,5 miliar dollar AS diterbangkan oleh AS ke Teheran.



Dia memulai pidatonya kepada dunia pada hari Rabu dengan ultimatum yang akrab, bahkan sebelum mengatakan 'Selamat pagi.'

"Selama saya adalah presiden Amerika Serikat, Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir," katanya.

Dan Trump mendukung sumpah itu dengan ancaman, "Rudal kita besar, kuat, akurat, mematikan, dan cepat," katanya dengan nada peringatan

"Sedang dibangun, ada banyak rudal hipersonik," dia memperingatkan, berdiri di tengah-tengah tablo para pemimpin militer berwajah tegas.

Beberapa menit kemudian dia menawarkan perdamaian, mendesak negara-negara Eropa untuk membuat 'kesepakatan dengan Iran yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman dan damai' dan memungkinkan Iran untuk mengeksplorasi 'potensi yang belum dimanfaatkan' sebagai mitra dagang utama.

"Kami ingin Anda memiliki masa depan, dan masa depan yang hebat," katanya kepada orang-orang Iran, mengklaim militernya "tampaknya sedang mundur."

