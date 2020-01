Lirik & Kunci Gitar Lagu Terbaru Andmesh Kamaleng Kumau Dia, Ku Ingin Dia Bahagia Hanyalah Denganku

POS-KUPANG.COM - Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Kumau Dia

Penyanyi : Andmesh

Nada dasar C, Intro : C F G

C Cmaj7 F

kuharap semua ini bukan sekedar harapan

C Cmaj7 F

dan juga harapan ini bukan sekedar khayalan

Am G C

biarkan ku menjaganya sampai

F

berkerut dan putih rambutnya

F G Am

jadi saksi cintaku padanya

C

tak main-main hatiku

Bb F G

apapun rintangan yang ku ingin bersama dia

Reff :

C F G

ku mau dia tak mau yang lain

C F

hanya dia yang selalu ada

Am G

kala susah dan senangku

C F G

ku mau dia walau banyak perbedaan

C F G

ku ingin dia bahagia hanyalah denganku

Int. C F G Em F

C

biarkan ku menjaganya sampai

Cmaj7

berkerut dan putih rambutnya

F

jadi saksi cintaku padanya

Am C

tak main-main hatiku

Bb F

apapun rintangan yang ku ingin

G

bersama dia

Back to Reff



Bb F G

bukan ku memaksa oh Tuhan

C F Am G

tapi ku cinta dia yang ku cinta hanya diaa

C

ku mau dia

F Am G

yang ku mau hanya dia

Interlude: Dm C Bb F G

Reff :

C F G

ku mau dia oooooooo

C F G

dan hanyalah dia

D G A

ku mau dia tak mau yang lain

D G

hanya dia yang selalu ada

Bm A

kala susah dan senangku

(Tribunstyle/Candra)





Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Chord Kunci Gitar & Lirik Lagu Kumau Dia - Andmesh: Ku Mau Dia Walau Banyak Perbedaan