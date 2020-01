SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming BeIN Sports 1 Juventus vs CagliarI Liga Italia, Skor 0-0

Nonton sedang berlngsung Live Streaming BeIN Sports 1 Juventus vs Cagliar Liga Italia Malam Ini, Tak di RCTI

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming BeIN Sports 1 Juventus vs Cagliari di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (6/12/2019).

Hingga saat Skor Sementara masih 0-0.

Siaran Langsung dan Live Streaming Bein Sports 1 Juventus vs Cagliari akan dimulai pada pukul 20.50 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Live Streaming RCTI tidak menyiarkan langsung Juventus vs Cagliari.

Link Live Streaming Juventus vs Cagliari di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV online yang disediakan via Beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

Juventus kini memiliki tiga striker yang mempunyai nama besar dan kualitasnya tidak dapat diragukan lagi.

Pemain tersebut ialah Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain serta Paulo Dybala.

Maurizio Sarri selaku pelatih Juventus mulai sering memainkan ketiganya secara bersamaan.

Namun pada laga terakhir, Bianconeri mengalami kekalahan menyakitkan atas Lazio di Final Super Copa Italia.