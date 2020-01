Hangat dan Meriah, Family Gathering Kodim 1604 Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Family Gathering Kodim 1604 Kupang pada Minggu (5/1/2020) berlangsung hangat dan meriah. Meski diwarnai dengan hujan dan angin, namun keakraban dan keceriaan seluruh keluarga besar Kodim 1604 Kupang tampak tidak terkikis sepanjang acara.

Acara Family Gathering yang digelar dalam rangka merayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 serta Lepas Sambut Kasdim dan Perwira jajaran Kodim 1604 Kupang itu digelar di kawasan wisata Lasiana Beach, kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kupang, NTT.

Family Gathering yang dihadiri hampir 600 anggota keluarga besar Kodim 1604 Kupang, baik dari makodim maupun Koramil jajaran itu berlangsung ceria dan penuh keakraban. Sejak acara dimulai pada pukul 15.00 Wita para anggota keluarga besar kodim tampak bersemangat.

Dalam acara tersebut, panitia menyelenggarakan aneka lomba baik untuk para TNI, para anggota Persit maupun untuk anak-anak. Lomba tersebut diantaranya, lomba bakiak, lomba joget, serta cerdas cermat anak anak.

Kesempatan tersebut, juga menjadi ajang perkenalan pejabat baru Kodim 1604 Kupang yang terdiri dari Kasdim serta para perwira, serta perpisahan untuk pejabat lama yang pindah tugas.

Dandim 1604 Kupang Kolonel Arh I Made Kusuma mengatakan, acara tersebut diselenggarakan untuk merekatkan dan memperkuat ikatan kekeluargaan diantara pimpinan dan keluarga besar Kodim 1604 Kupang. Selain itu, acara tersebut juga dipadukan dengan pisah sambut anggota pejabat dan Perwira Kodim.

"Kita buat konsepnya sedikit out of the box, jadi kegiatan yang biasanya terkesan formil kita kurangi, dan bisa digabungkan dengan beberapa kegiatan yang dapat mengatakan ikatan kekeluargaan," ujar Kolonel Made.

Ia menjelaskan, acara lepas pisah formil biasanya hanya dihadiri oleh anggota yang bertugas di Makodim saja. Sehingga dengan paduan ini, seluruh anggota bahkan keluarga besar dapat saling mengenal termasuk mengenal pejabat baru.

"Konsep ini intinya keberesamaan secara maksimal. Harapan kita yang hadir sampai 700an, tetapi cuaca kurang bersahabat," tambahnya.

Dengan kegiatan tersebut, jelasnya, pihaknya juga memberikan berbagai macam hadiah yang dikemas dalam aneka game dan perlombaan untuk anggota.

"Ini kita juga ada bagi bagi sedikit dalam rangka natal dan tahun baru, inilah sedikit yang kita bisa lkukan kepada anggota," katanya.

• Penumpang KM Bukit Siguntang Asal Flotim Loncat ke Laut

• Guru Kontrak di TTU Ditemukan Meninggal Dunia di Kali Kampung Kofin

Pada kesempatan tersebut, acara makan bersama dibuat secara lesehan. Awalnya, direncanakan digelar makan bersama di tanggul tepi pantai dengan alas daun pulang, namun tidak terlaksana karena kendala cuaca.

Sementara itu, pisah sambut terlaksana untuk pejabat Kasdim, Pasi Intel, Pasi Ops, Pasi Pers, Pasi Log dan Pasi Ter. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Ryan NONG)