Rayakan Natal Bersama di On the Rock Hotel "Christmas Worship"

Hotel On The Rock Kupang yang berlokasi di Jalan Timor Raya, Kelapa Lima Kupang

Rayakan Natal bersama di On The Rock Hotel Kota Kupang "Christmas Worship"

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Hotel On The Rock by Prasanthi juga memiliki Paket Natal Bersama dengan tema "Christmas Worship"dengan paket yang ditawarkan adalah Rp. 70.000net per orang.

Harga tersebut sudah termasuk ruangan meeting dan standart setting untuk sound sistem dan piano, gratis dekorasi natal berupa pohon natal.

Executive Secretary, Kiky Berek, kUntukePOS-KUPANG.COM, di Kupang, Sabtu (4/1/2020), mengatakan bagi instansi, perusahaan, komunitas dan lainnya yang ingin melakukan pemesanan bisa datang langsung ke hotel On the Rock untuk bertemu dengan sales person atau dapat juga melalui Telp/WA ke nomor Reservasi Hotel +62380 - 8586100 / +6281-339-444-668.

"Minimum pemesanan untuk paket Christmas Worship ini sebanyak 50 orang. Promo Natal Bersama ini berlaku mulai 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Maret 2020. Reservasi dari sekarang yuk. Syarat dan ketentuannya berlaku," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)