Ramalan Denny Darko Video Panas Artis Alim akan Viral. Karier-Pamor Hancur, Peringatan Keras Terlontar



POS KUPANG.COM -- Video panas artis alim akan viral di 2020 kata paranormal Denny Darko.

Denny Darko pun memberi peringatan keras terkait ramalannya ini.

Siapakah sosok artis alim yang dimaksud?

Ramalan Denny Darko (istimewa)

Denny Darko. (YouTube Denny Darko)



Denny Darko diketahui sempat meramalkan adanya artis yang akan terjerat narkoba.

Selain itu, ia juga membeberkan mengenai skandal video panas artis yang akan terjadi tahun depan.

Bahkan ia menyebut tak kalah heboh dengan skandal yang pernah menjerat nama Ariel NOAH dan Luna Maya di masa silam.

Ini diungkapnya di vlog terbarunya yang tayang di YouTube Denny Darko pada Jumat (27/12/2019) lalu.

Sayangnya, bukan kabar gembira yang ia bagikan kali ini lantaran muncul kartu Tarot The Seven of Cups (7 cawan), dilansir dari Wiken.ID.

• TERBARU Foto Lucunya dan Menggemaskan Bayi Kemar Syahnaz Sadiqah, Kini Banjir Ucapan Selamat

• Ini 5 Ramalan Mbak You tentang Pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi, Istri Ahok Harus Kuat

• Kapal China Masuk Wilayah Indonesia, Prabowo Sebut China adalah Sahabat, Susi Sebut Pencuri Ikan

• VIDEO Rizky Febian Tak Kuasa Menahan Tangis Bersandar di Tembok, Sang Ibu Istri Sule Meninggal

“Dan yang berikutnya adalah The Seven of Cups.

Ini melambangkan sesuatu hal yang tidak tampak seperti aslinya.