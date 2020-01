Kondisi Terkini Rumah Yuni Shara Setelah Terkena Banjir Jakarta,Rumah Artis-Artis Terkena Kebanjiran

Kondisi Terkini Rumah Yuni Shara Setelah Terkena Banjir Jakarta, Lihat Kondisi Rumah Artis Lain Terkena Banjir

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Yuni Shara sudah kembali ke rumahnya seusai banjir surut.

Diketahui, rumah Yuni Shara mengalami kebanjiran.

Hal itu tampak pada unggahan Yuni Shara di akun Instagram @yunishara36.

Yuni Shara mengenakan kaus biru garis-garis.

Ia mengenakan celana jins pendek.

Yuni Shara mengenakan sepatu boots.

Dalam istastory yang diunggah Yuni Shara, ia tampak memperlihatkan rumahnya yang tergenang air.

Genangan air tersebut tak hanya di pekarangan, namun semua rumahnya kebanjiran.

Pada video yang diunggah, Yuni mengarahkan kamera ke langit-langit di dalam rumahnya.

Ternyata, air sudah sampai masuk ke dalam rumah Yuni Shara. "Ada cahaya gelombang di atap. Pantulan air yang ada di bawah... alias banjir," tulis Yuni.

Setelah itu, Yuni Shara memperlihatkan kondisi rumahnya yang banjir.

"Alhamdulillah..

Thank you 2019

Welcome 2020," tulis Yuni Shara seperti dikutip dari Tribun Jateng.

Kini Yuni Shara mengabarkan bahwa dirinya sudah kembali ke rumah.

Banjir yang melanda rumahnya sudah surut.

Yuni Shara tampak sibuk merapikan rumahnya.

kondisi rumah yuni shara terkini (KOLASE TRIBUN JATENG)

Tampak ia dibantu sejumlah rekan-rekannya.

Yuni Shara sibuk merapikan perabotan rumah dan berkakas dapur miliknya.

Begini Kondisi Terkini Rumah Yuni Shara (KOLASE TRIBUN JATENG)

Ia juga tampak sibuk mengepel rumah yang sempat terkena lumpur akibat banjir.

Meski rumahnya kena banjir, Yuni Shara tidak menunjukkan wajah kesedihannya.

Ia terlihat berusaha menerima segala musibah yang terjadi.

Begini Kondisi Terkini Rumah Yuni Shara Pasca Kena Banjir Jakarta (KOLASE TRIBUN JATENG)

Kata Yuni Shara saat penampilan stylish meski banjir

Kediaman Yuni Shara di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ikut terendam banjir pada Rabu (1/1/2020).

Tampilannya curi perhatian. Apalagi sepatunya yang konon harganya wah.

Kakak Krisdayanti (KD) ini pun membagikan momen dirinya tengah berada di tengah genangan air. Ia mengenakan celana jeans pendek, kaus dan boots.

Ia juga mengenakan kaos dipadu dengan celana jeans pendek.

Apa kata Yuni Shara tentang penampilannya ini?

Yuni Shara ternyata tak merasa dirinya berniat tampil gaya di tengah banjir.

“Hah? Stylish? Saya malah gak mikir itu,” katanya saat dihubungi awak media pada Rabu (1/1/2020).

Dalam unggahannya, demi menghindari genangan air yang tinggi, Yuni memilih untuk mengenakan celana pendek. Ia pun mengeluarkan boots koleksinya.

Ternyata bukan kali pertama ia menggunakan boots tersebut.

“Kebetulan saya punya sepatu karena sering ngurusin masalah banjir,” katanya.

Hingga Rabu sore, Yuni yang kebanjiran sejak pagi memilih untuk tetap tinggal di kediamannya.

Sementara ibunda dan beberapa kerabat lainnya sudah dievakuasi.

“Kami di rumah saja. Berkah GustiAllah,” kata dia.

Harga Sepatunya Rp5 juta?

Ditilik lebih lanjut, boots yang dikenakan Yuni Shara tampak seperti keluaran Burberry. Modelnya terlihat seperti Burberry Check Rain Boot.

Boots dengan disertai bahan kulit yang cukup elegan itu, dibanderol dengan harga $390 atau sekira 5.400.000 rupiah.

Ditilik lebih lanjut, boots yang dikenakan Yuni Shara tampak seperti keluaran Burberry. Modelnya terlihat seperti Burberry Check Rain Boot.

Boots dengan disertai bahan kulit yang cukup elegan itu, dibanderol dengan harga $390 atau sekira 5.400.000 rupiah.

Boots ini juga perlu perawatan khusus pada bagian karetnya yang berwarna hitam, sebab jika tidak, akan menimbulkan bercak putih.

Rumah Rachel Vennya

Selebgram Rachel Vennya juga menjadi salah satu artis yang menjadi korban banjir.

Bersama suaminya Niko Al Hakim dan anak-anaknya, Rachel Vennya memboyong mereka untuk mengungsi.

Diketahui, tempat tinggal Rachel Vennya terkena dampak banjir di Jakarta.

Meski begitu Rachel Vennya telah memastikan jika rumahnya tidak tergenang banjir dan masih aman.

Hanya saja, akses jalan untuk menuju ke rumahnya, terlihat terkepung genangan air banjir.

Rachel Vennya naik perahu karet untuk mengungsi karena banjir. (Instagram @rachelvennya)

Hal itu tentunya membuat Rachel Vennya dan keluarga sulit untuk bepergian.

Bahkan, listrik di rumahnya juga padam karena dampak banjir.

Selain itu persediaan makanan di rumah, diakui Rachel Vennya juga sudah mulai habis.

Hal itulah yang membuat Rachel Vennya dan keluarga memutuskan untuk keluar rumah. Hal itulah yang membuatRachel Vennyadan keluarga memutuskan untuk keluar rumah.

Akses jalanan yang tergenang banjir, membuat Rachel Vennya bersama keluarga naik perahu karet.

Pada malam pergantian tahun baru, Rachel Vennya dan suaminya tampak menghabiskan waktu berdua di Bandung tanpa anak-anak mereka.

Keduanya tampak menikmati waktu bersama sabahat-sahabat mereka.

Ia pun menitipkan kedua anaknya pada sang ibunda.

Kemudian pada tanggal 1 malam, Rachel Vennya sempat panik saat hendak pulang ke rumahnya.

Sebab, akses jalan menuju rumahnya sudah dikepung banjir.

Tapi beruntung, ia bisa tiba di rumahnya untuk bertemu anak-anak mereka.

Rachel Vennya pun mengabarkan kalau rumahnya aman, hanya gudangnya saja tergenang.

"Guys terima kasih doanya, alhamdulillah rumahku gak masuk banjir, cm gudang blkg rumah kena banjir & banyak brg2 disitu

Turut berduka cita buat kalian yg terkena banjir, jujur hati aku nyesek banget lihat kalian yg dokumenpentingnya hilang, brg elektronik rusak, asi yg basi, apalg yg peliharaannya ga bs diselamatkan

Semoga kita bs saling menguatkan ya

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un"

Akses jalan ke rumah Rachel Vennya tertutup banjir. (Insta Story @rachelvennya)

Rupanya, meski rumahnya aman dari genangan air, Rachel Vennya pun tetap harus mengungsi.

Hal itu dikarenakan kebutuhan di rumahnya sudah habis.

Sementara akses untuk membeli kebutuhan itu tertutup karena banjir.

Ia pun memutuskan membawa keluarganya mengungsi dengan naik perahu karet.

Momen Rachel Vennya dan keluarganya naik perahu karet di tengah banjir pun ia posting di akun Instagram miliknya.

Tampak di video, banjir sudah setinggi betis.

Terlihat para petugas menarik perahu karet yang dinaiki keluarganya.

Naik di perahu karet itu, kedua anaknya, yakni Xabiru dan Chava.

Chava tampak sedang tidur dan tubuhnya diselimuti kain.

Sementara Xabiru terlihat duduk di pangukuan ART-nya.

Naik perahu karet di tengah banjir tampaknya membuat Xabiru bingung.

Terlihat eskpresinya seperti orang yang khawatir, dan ia tampak melihat sekelilingnya.

Xabiru pun terlihat memandangi air banjir yang ada di bawahnya.

"Mengawali tahun dengan naik perahu karet untuk ngungsi krn persediaan makanan dan air bersih dirumah habis + listrik dimatiin karena akses ke rumah banjir,

tapi alhamdulillah rumah kita gak kena banjir makasih Yaa Allah.. #semangat," tulisnya.

Setelah itu, Rachel Vennya pun memposting lagi fotonya sudah berada di tempat aman.

Terlihat Xabiru, Niko Al Hakim dan Chava sudah berada di ruangan kamar seperti di sebuah hotel.

Tak sesendu saat naik perahu karet, kali ini Xabiru sudah kembali terlihat ceria.

"Akhirnya," tulis Rachel Venna.

Rachel Vennya membawa keluarganya mengungsi saat banjir (Insta Story @rachelvennya)

( Tribun Jateng/Tribun Maker/ POS-KUPANG.COM)