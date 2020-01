Persib Bandung Transfer Perdana Pemain, Ini Profil Pemain Baru Maung Bandung, Lihat Bobotoh

POS KUPANG.COM--Persib Bandung akhirnya merekrut pemain baru untuk pertama kalinya pada bursa transfer liga 1 tahun 2020.

Pemain pertama yang menjadi belanja Persib Bandung pada musim 2020 adalah mantan pemainnya, yakni Victor Igbonefo.

Hal itu disampaikan Persib Bandung melalui unggahan di laman Twitternya, @persib, Rabu (1/1/2020).

Dalam unggahan tesebut Persib Bandung memposting ucapan selamat tahun baru beserta video singkat Victor Igbonefo.

Dalam video singkat itu, Victor Igbonefo terlihat mengenakan seragam Persib Bandung mengucapkan selamat tahun baru.

"Selamat tahun baru," ucapnya singkat.

Selain itu, di akhir video juga disematkan kode yang biasa di pakai Direktur Persib Bandung, Teddy Tjahjono, ketika menginformasikan perekrutan pemain yakni "Done 1".Di lain pihak, Victor Igbonefo sendiri secara pribadi mengabarkan hal tersebut melalui akaun instagramnya, @vicshaga, Rabu (1/1/2020).

Pada akun Instagramnya, Victor Igbonefo mengunggah ilustrasi foto dirinya berseragam Persib Bandung dangan ekspresi penuh semangat.

Dalam kiriman tersebut juga disertai caption.

"Once a blue always a blue, glad to be back home, happy new year 2020!"

"Sekali biru tetap biru, senang bisa kembali ke rumah, selamat tahun baru 2020".

Dengan demikian, pemain naturalisasi Indonesia asal Nigeria tersebut secara resmi telah bergabung dengan Maung Bandung kembali.