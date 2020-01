Penegasan Doktor Frans Sales Saat Menutup Kejuaraan Satlat Tarung Derajat Kota Kupang Walikota Cup I

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM-- Kejuaraan Tarung Derajat antar Satlat Kota Kupang Walikota Cup I/2019 Resmi ditutup h Ketua Umum Turung Derajat Kota Kupang, Dr. Frans Sales , S.Pd, MM, Minggu 29 Desember 2019, di Lapangan Futsal Oepoi Kupang.

Doktor Frans Sales dalam sambutanya menegaskan, maksud digelarnya kejuaraan Satlat Tarung Derajat Walikota Cup I sebagai ajang sosialisai cabang olahraga Tarung Derajat kepada masyarakat di Kota Kupang dan masyarakat pada umumnya agar dapat mengetahui tentang cabor olahraga bela diri ini.

Selain itu, ingin mengenalkan, juga mendorong masyarakat mendukung dan melibatkan diri khususnya

orangtua agar mengijinkan anak-anaknya mengikuti latihan Olahraga Tarung Derajat

Hal in ini agar nak- anak diarahkan ke hal- hal yang positif sehingga terhindar dari hal -hal negatif seperti minum minuman keras, pemakaian obat-obat terlarang, Narkoba dan sejenis lainya.

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk try in dan try out bagi peserta dari luar Kota Kupang diantaranya Kebupaten Belu, Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Kabupaten Malaka.

Juga sebagai ajang evaluasi bagi pengurus, pelatih terkait proses pembinaan yang berjalan dari Januari sampai dengan Desember 2019 untuk melihat progress pembinaan /latihan, juga melakukan pemantauan atlet- atlet Tarung Derajat potensial untuk dipetakan dan diklasifikasi dalam proses pelatihan kedepannya

Sisi lain digelarnya dua kegiatan ini, Kejuaraaan Satlak Tarung Derajat yaitu pemberdayaan wasit yuri untuk mengatasi keterbatasan SDM wasit juri Tarung Derajat di Kota Kupang.

Ssebelum penutupan kejuaraan, panitia Kejuaraan Satlat Tarung Derajat Kota Kupang Walikota Cup I , menampilkan sejumlah partai final petarung-petarung putra - putri.

Dipartai final menampilkan petarung - petarung terbaiknya dari sejumlah Satlat Kota kupang, Kabupaten Kupang, Belu dan lainnya.