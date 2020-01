Cerita Artis Terdampak Banjir Jakarta: Anya Geraldine, Tina Toon, Nycta Gina dan Rian D'Masiv

Cerita Sejumlah Artis yang Terdampak Banjir Jakarta: Anya Geraldine, Tina Toon, Nycta Gina dan Rian D'Masiv

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sejumlah arits ikut terdampak banjir yang melanda Jakarta Rabu (1/1/2020).

Selebgram Anya Geraldine cukup kaget dengan banjir yang melanda apartemennya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (1/1/2020).

Bahkan dia sempat mengabadikan suasana banjir yang ada di sekitaran Kemang, Jakarta Selatan.

Mulanya Anya tak menyadari di kawasan apartemennya terkena banjir.

Tadinya, dia sempat bingung lantaran sulit memesan makan lewat ojek online, hingga akhirnya Anya memutuskan keluar apartemen dan melihat jalanan sudah terendam.

“Pas baru bangun laper mau pesen gojek kok enggak ada yang nerima. He tahunya didepan apart gue udah berubah jadi danau. astaga, be safe ya semuanya. Dimana lagi sih yang banjir parah kaya gini?” tulis Anya Geraldine melalui Instagram Storienya.

Selebgram sekaligus artis peran Anya Geraldine saat launching bisnis kuliner barunya, Burger Bar, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). (KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

Padahal Anya menyebut bsituasi tadi malam belum ada tanda-tanda datangnya banjir.

“Perasaan semalem lagi senang-senang, balik dengan lancar aman dan happy,” lanjutnya.

Dalam Instagram stories yang dibagikan Anya Geraldine tampak sebuah bus transjakarta yang tidak bisa menerobos banjir.