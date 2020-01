Adakan Countdown Party, Hotel Swiss Belinn Penuh

POS KUPANG|KUPANG --Swiss Belinn Kupang mengadakan Countdown Party dan Gala Dinner bagi masyarakat Kota Kupang (31/12/2019) yang ingin merayakan tahun baru bersama keluarga dan pasangan. Dengan membayar Rp 740.000 1 malam untuk Kamar + Gala Dinner + Countdown Party.

Untuk yang nginap 2 malam dari tanggal (31/12/2019) hingga tanggal (02/01/2020) membayar seharga Rp.1.280.000

Menurut Executive Secretary and Marcom, Bernadeth Helena Ayuningrum di Kupang, (31/12/2019) Kamar Swiss Belinn Kupang sudah full sejak Selasa (31/12/2019) pagi.

Konsep Gala Dinner adalah Buffet (all you can eat) "Konsepnya lebih ke family dinner. Orang yang nginap bisa makan, yang dari luar juga bisa makan."

Jika hanya ingin ikut Gala Dinner dan Countdown, diharuskan membayar sebanyak Rp. 200.000. Dan jika hanya berminat mengikuti countdown, peserta hanya perlu membayar sebesar Rp.50.000

Swiss Belinn juga memberikan hadiah bagi best couple, dan best dress untuk dresscode Celebrity Wannabe.

Persaudaraan Setia Hati Teratai (PHST) juga mengadakan pertunjukan memecahkan batu batako & es dengan kepala.

• Kemesraan Bella Saphira dan Suami di Desa Gamcheon Korsel Disorot, Mirip Jokowi Iriana Part 2 Loh

• Seorang Ibu di Lembata Bersalin di Pos Polisi di Malam Tahun Baru Saat Hendak ke Rumah Sakit

Acara ini menghadirkan Steven Nasak sebagai MC, Live Music Accoustic, Modern Dancer, PHST (Traditional Action), Fire Dancer, Sexy Dancer dan DJ untuk mengisi acara.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Putri Azalia)