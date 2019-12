Positif Narkoba, Medina Zein Punya 300 Karyawan Bicara Motivasi dan Kesehatan Mental, Ini Quotesnya

Positif Narkoba, Medina Zein Punya 300 Karyawan Bicara Motivasii dan Kesehatan Mental, Ini Quotesnya!

POS-KUPANG.COM - Positif Narkoba, Medina Zein Punya 300 Karyawan dan Lantang Bicara Tentang Kesehatan Mental, Ini Quotesnya!

Berikut beberapa Quotes Medina Zein terkait dengan kesehatan mental dan pikiran.

1. Kelemahan

“if we own our weakness and tell other people about it, they wont be able to use it against us later.”

“Jika kita sudah menerima dan memberi tahu orang lain tentang kelemahan kita, gak akan ada yang bisa menggunakannya untuk melawan kita nanti."

2. Brilliant dan Spektakuler

Jika km dalam kondisi normal dan kamu meraih sesuatu yang hebat its brilliant , tapi jika km punya keterbatasan (apapun itu fisik / mental) itu spectakuler

Karena kamu mengalahkan 2 hal

1 . Mengalahkan diri sendiri