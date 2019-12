Lirik Lagu dan Chord Gitar Kesempurnaan Cinta Rizky Febian Anak Sule, Lengkap Video & Link Download

POS-KUPANG.COM - Berikut chord gitar, lirik, dan link download lagu Kesempurnaan Cinta yang juga populer dibawakan oleh Rizky Febian.

Pada 11 Agustus 2015, official music videonya telah diunggah di YouTube oleh akun NET Talent Management.

Hingga saat ini sudah dilihat sebanyak 50.219.689 kali pada Minggu (29/12/2019), sekira pukul 15.26 WIB.

Melalui karya tersebut, Rizky juga berhasil menerima berbagai penghargaan di industri musik Indonesia.

Misalnya, Anugerah Musik Indonesia ke-19, ia menjadi Penulis Lagu Pop Terbaik dalam lagu Kesempurnaan Cinta.

Kemudian, dalam Penghargaan Nickelodeon Indonesia ke-9 pada 2016, lagu tersebut menang dalam kategori Lagu Indonesia Favorit.

• Lirik dan Chord Cantik Milik Kahitna, Enak Dinyanyikan Rame-Rame Bareng Keluarga Mengisi Liburan

• Chord Kunci Gitar & Lirik Lagu Deru Debu-Nike Ardilla Patut Dicoba Ku Hadapi Demi Kedamaian

• Chord Gitar & Lirik Lagu Natal All I Want For Christmas is You Mariah Carey, Make My Wish Come True

• Sebentar Lagi Natal, Kumpulan Chord & Kunci Gitar Lagu Natal yang Bisa Dinyanyikan saat Malam Natal

• Chord Lagu Cinta Luar Biasa Andmesh Kamaleng, Masuk Top Lagu Indonesia

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Surat Cinta Untuk Starla Virgoun Kutuliskan Kenangan Tentang Caraku

Penyanyi Rizky Febian menyanyikan dua lagu di panggung perayaan Hari Kanker Anak Nasional bertajuk Berani Gundul yang digelar di Gandaria City, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Dua lagu tersebut, berjudul Indah Pada Waktunya dan Kesempurnaan Cinta. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Lagu Kesempurnaan Cinta juga masuk dalam tangga lagu Indonesia terpopuler 2019 di Spotify.

Pria kelahiran 25 Februari 1998 merupakan putra tertua dari komedian Indonesia, Sule.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kesempurnaan Cinta – Rizky Febian

[Intro] Dmaj7 Bm Gmaj7 A7 [Verse] Dmaj7 Bm kau dan aku tercipta oleh waktu Gmaj7 Em A A7 hanya untuk saling mencintai Dmaj7 Bm mungkin kita ditakdirkan bersama Gmaj7 Em A A7 merajut kasih menjalin cinta [Chorus] D D/F# Berada di pelukanmu Bm Am D G mengajarkanku apa artinya kenyamanan F#m Em A Kesempurnaan cinta D D/F# Berdua bersamamu Bm Am D G mengajarkanku apa artinya kenyamanan F#m Em A Kesempurnaan cinta





[Verse] Dmaj7 Bm kau dan aku tercipta oleh waktu Gmaj7 Em A A7 hanya untuk saling mencintai Dmaj7 F#m7 mungkin kita ditakdirkan bersama Gmaj7 Em A A7 merajut kasih menjalin cinta [Chorus] D D/F# Berada di pelukanmu Bm Am D G mengajarkanku apa artinya kenyamanan F#m Em A Kesempurnaan cinta D D/F# Berdua bersamamu Bm Am D G mengajarkanku apa artinya kenyamanan F#m Em A Kesempurnaan cinta [Bridge] G F#m Bm Tak pernah terbayangkan olehku Am D G Bila kau tinggalkan aku Em F#m Em A Hancurlah hatiku musnah harapanku sayang





[Closing : overtone] D#maj7 Dm7 berada dipelukanmu G7 Cm A#m7 mengajarkanku apa artinya D#7 G# Gm Fm A#7 kenyamanan, kesempurnaan cinta D#maj7 Dm7 berdua bersamamu G7 Cm A#m7 mengajarkanku apa artinya D#7 G# Gm Fm A#7 kenyamanan, kesempurnaan cinta



Download lagu Kesempurnaan Cinta – Rizky Febian >>> KLIK

(Tribunnews.com/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, Disertai Link Download dan Videonya