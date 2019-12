Baim Wong dan Paula Verhoeven Langsung Menangis Begitu Dengar Suara Anak Pertama Mereka yang Lahir

Cerita Baim Wong dan Paula Verhoeven Langsung Menangis Begitu Dengar Suara Anak Pertama Mereka Lahir

POS-KUPANG.COM - Aktor Baim Wong mengaku tak kuasa menitikkan air mata ketika anak pertamanya lahir.

Tangisan sang bayilah yang membuat Baim Wong turut menangis.

“Pas dengar tangisan dia (anak) saya (juga) nangis, Paula juga nangis dari awal. Apalagi pas ngelihat bayinya sehat. Itu pas bayinya dipijat dokter saya nangis,” ucap Baim Wong saat ditemui di RSIA Bunda Menteng, Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

Baim Wong juga menyebut bahwa sang bayi tidak rewel. Bahkan bila dia mengelus ataupun Paula, sang anak langsung diam.

“Kalau Paula sering, bilang jangan rewel yah. Jadi kakak saya juga heran, kalau nangis dielus langsung diem,” ujar Baim Wong.

Lebih lanjut, momen skin to skin dengan bayi menjadi arti yang mendalam bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Tak hanya itu, Paula Verhoeven juga kerap kali menitikkan air mata saat melihat Baim Wong menggendong anaknya.

“Skin to skin buat saya yang agak mengharukan, karena ini hubungan skin to skin, si Paula lihat saya nangis. Jadinya terharu juga saya. Pas saya skin to skin itu di ruang bayi,” ucap Baim.

Sebagai informasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai anak pada Jumat (27/12/2019) pada pukul 06.50 WIB. Anak pertama mereka lahir dengan berat 3,5 kg dan panjangnya 50 cm.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dengar Suara Bayinya, Baim Wong Langsung Menangis", https://www.kompas.com/hype/read/2019/12/28/191430466/dengar-suara-bayinya-baim-wong-langsung-menangis.

Penulis : Revi C. Rantung

Editor : Dian Maharani