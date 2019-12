Rachmawati Soekarno Blak-Blakan Sebut Masih Terjadi Diskriminasi Hukum di Era Pemerintahan Jokowi

Tidak hanya masalah kedaulatan, masalah yang harus menjadi refleksi bangsa Indonesia di penghujung tahun 2019 adalah diskriminasi hukum terhadap sejumlah kelompok.

"Kita merasakan diskriminasi hukum,tidak berdasarkan equality before the law. Jadi, pola pola devide et impera (politik adu domba) itu terasa sekali di masyarakat," katanya.

Meskipun demikian, menurutnya, Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanannya ke depan.

Mengutipo hasil diskusinya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, terdapat sejumlah ketahanan yang harus disiapkan.

Diantaranya, ketahanan ideologi, ketahanan pangan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan keuangan, serta ketahanan kependudukan.

"Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana kita memperkuat basis-basis dari Sabang sampai Merauke, bukan rakyat yang diimpor dari luar negeri. Ini sebetulnya salah satu kiat bagaimana Indonesia menjadi milik kita," ujarnya. (*)