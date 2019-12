Laga di Malaysia Pelatih Persib Robert Pastikan Tak Turunkan Tujuh Skuad Andalan Maung, Siapa Saja?

Laga di Malaysia Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts pastikan tak turunkan tujuh skuad andalan Maung Bandung, siapa saja?

POS-KUPANG.COM - Terlebih, Robert mengungkapkan bahwa dari 20 pemain yang diboyong merupakan pemain yang jarang merumput di pentas Liga 1.

Artinya, tujuh pemain pilar skuad berjuluk Maung Bandung dipastikan tidak dibawa ke Malaysia oleh Robert.

Mereka di antaranya Febri Hariyadi, Ardi Idrus, I Made Wirawan, Supardi, Ezechiel N'Douassel, Nick Kuipers, dan Omid Nazari. "Kami mulai melihat ke depan untuk bertanding di turnamen dan akan memainkan pemain yang tidak banyak mendapat menit bermain musim ini. Pemain baru juga akan datang nanti," kata Robert dikutip laman resmi Liga 1.

• Ribuan Warga Padati Pantai Kekayegha di Mauponggo Nagekeo

"Untuk pemain yang bermain penuh musim ini seperti Febri, Supardi, Ardi, atau Made, dan juga para pemain asing mereka baru akan datang tanggal 20 (Januari)," katanya.

Penyerang Persib Bandung, Ezechiel N Douassel berduel dengan bek Madura United, Jaimerson da Silva, dalam laga di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (24/6/2019). ((Kolase Tribun Jabar/Deni Denaswara))

Salah satu langkah mempersiapkan kematangan tim untuk Liga 1 2020 mendatang, Persib Bandung mengikuti ajang internasional bergengsi di Malaysia. Persib Bandung siap beraksi dalam turnamen Asia Challenge 2020 pada 18-20 Januari 2020 mendatang di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Selain Persib Bandung, tiga klub kompetitor lainnya terdiri dari tiga negara yang berbeda. Di antaranya, Selangor FA selaku tuan rumah Malaysia, Bangkok United (Thailand), dan Hanoi FC (Vietnam).

• Setelah Tinggalkan Persib Bandung, Hariono Mantan Maung Bandung Dilirik Klub Ini

Melihat tiga calon lawan Persib tersebut, bukan perkara mudah untuk memboyong gelar juara ke Bandung.

Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, memberi instruksi pada Achmad Jufriyanto, saat Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (22/12/2019) ((Tribun Jabar/Deni Denaswara))

Tuan rumah Selangor FA yang sudah mengoleksi 6 gelar juara Liga Super Malaysia, 5 gelar Piala FA Malaysia, dan 33 trofi Piala Malaysia. Lalu, Hanoi FC menjadi juara pada Liga Vietnam tahun ini.

Terakhir, Bangkok United yang finis di peringkat tiga pada Liga Thailand 1 2019. Kendati demikian, pelatih Robert Rene Alberts tak ambil pusing.

Pasalnya, besar kemungkinan turnamen tersebut hanya menjadi ajang pemanasan bagi timnya sekaligus pemantauan untuk skuad Maung Bandung di pentas Liga 1 2020.

• Ini yang Dirindukan Hariono dari Bobotoh Setelah Resmi Tinggalkan Persib Bandung

Berikut jadwal lengkap Persib Bandung dalam turnamen Asia Challenge 2020 di Stadion Shah Alam, Malaysia:

Sabtu, 18 Januari 2020 Hanoi FC vs Bangkok United pukul 17.30 WIB Selangor FA vs Persib Bandung pukul 20.45 WIB Minggu, 19 Januari 2020 Persib Bandung vs Hanoi FC pukul 17.00 WIB Selangor FA vs Bangkok United pukul 20.00 WIB. (Kompas.com/Mochamad Sadheli)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Persib Bandung, Jumpa Lawan Kuat di Turnamen Malaysia",