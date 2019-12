Sheila Marcia Dilamar Dimas Akira Saat Malam Natal: Best Christmas Present

POS-KUPANG.COM - Artis peran Sheila Marcia dilamar kekasihnya, Dimas Akira, saat malam Natal, Selasa (24/12/2019).

Momen tersebut ia bagikan melalui akun resmi Instagram-nya, @itssheilamj, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (25/12/2019).

Dalam video tersebut, perempuan kelahiran Bandung, September 1992, itu mengenakan dress berwarna hitam tanpa lengan.

Suasana semakin romantis dengan adanya hiasan lilin membentuk tanda "I Love You".

Dimas Akira tampak berlutut di depan Sheila dan langsung mengeluarkan sesuatu dari saku celananya.

Melihat sang kekasih seperti itu, sontak Sheila Marcia terkejut.

"Oh my god," kata Sheila sambil menutup setengah wajahnya dengan tangan kiri.

Tidak berpikir lama, Sheila pun langsung menerima lamaran tersebut.

"Yes! Yes! Yes!" kata Sheila Marcia sambil berjingkrak kecil.

Dimas lalu mencium dan memeluk calon istrinya itu.

Sheila kemudian menyebut malam Natal itu sebagai malam Natal yang indah.

"Best christmas present. Thank you sayang @dmustakira," tulis Sheila Marcia pada keterangan videonya.