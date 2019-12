Gondalia Asal Sikka Nikmati Listrik PLN





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Flores Bagian Timur kembali memberikan sambungan Listrik Gratis, kali ini sambungan tersebut berasal dari program One Man One Hope (OMOH) bagi 27 KK di Maumere.

Penyerahan bantuan listrik gratis dilakukan oleh Manager UP3 Flores Bagian Timur di Desa Wailiti Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka (24/12/2019).

Penyerahan Secara Simbolis bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Manajer PLN UP3 Flores Bagian Timur Lambas R. Pasaribu, serta dilakukan penyalaan di salah satu rumah warga, Gondalia yang bermukim di Desa Wailiti Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka.

"Terimakasih kepada PLN, karena kami telah mendapatkan bantuan listrik gratis pada Tahun ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tepat satu hari sebelum Hari Raya Natal 2019 kami sudah bisa menikmati lostrik," kata Gondalia, melalui Manager PLN UIW NTT, Margaretha Yupukoni, kepada POS-KUPANG. COM.

Salah satu Upaya Program PLN Peduli Sambung Listrik Gratis, Dulunya Tahap Pertama PLN Mengucurkan Dana CSR PLN untuk membantu pemasangan Listrik Gratis kepada Masyarakat di beberapa Kecamatan di kabupaten Sikka sebanyak 960 KK, Tahap 2 sebanyak 412 KK dan Tahap 3 sebanyak 27 KK. dimana tahap 3 melalui Program OMOH PLN.

200 pelanggan di Manggarai Timur juga melakukan penyalaan Program OMOH

200 pelanggan penerima program OMOH oleh Bupati manggarai timur, Andreas Agas yang juga menyampaikan Terima kasih kepada PLN atas program OMOH dalam memberikan bantuan listrik gratis guna meningkatkan RE di Kabupaten Matim.

"Program OMOH memberi inspirasi pada Pemda Matim untuk melakukan program serupa yang melibatkan PNS dan kontraktor yg ada di lingkungan Pemda Matim yang pengumpulannya dimulai bertepatan dengan hari jadi pemda Matim 23 November 2019 lalu," tuturnya.

• Hi Guys ! 5 Tanda Tubuhmu Terserang Penyakit Lewat Keringat

• Hi Moms, 6 Manfaat Santan Bagi Kesehatan yang Mungkin Belum Kamu Ketahui

Selain itu, melalui CSR bank NTT sebesar 250 juta juga akan di gunakan untuk bantuan listrik pada masyarakat guna mendukung peningkatan RE di Kabupaten Matim tambah Bupati Matim

Tidak hanya di Maumere dan Matim, Penyerahan dan Penyalaan Program Omoh juga dirasakan oleh kabupaten lainnya antara lain , Timor Tengah Selatan 100 pelanggan, Sumba Barat 105 pelanggan , Sumba Barat Daya 150 pelanggan, Timor Tengah Utara 50 pelanggan dan Kalabahi 15 pelanggan. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)