Lirik Lagu dan Chord Gitar Andmesh Kamaleng Hanya Rindu, Lagu Spesial Untuk Ibu

"Kuingin saat ini, Engkau ada disini, Tertawa bersamaku, Seperti dulu lagi," itulah petikan reff lagu Hanya Rindu.

POS-KUPANG.COM - Berikut ini lirik dan chord gitar atau chord lagu berjudul Hanya Rindu yang dinyanyikan oleh Andmesh Kamaleng.

Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng

Intro

Em C G D C

Am G/B C D

[verse]

G

Saat ku sendiri

D

Ku lihat foto dan video

C D

Bersamamu yang t'lah lama

G C

Kusimpan

G

Hancur hati ini

D

Melihat semua gambar diri

C D G

Yang tak bisa ku ulang kembali

[chorus]

Em

Kuingin saat ini

C G

Engkau ada disini

D Em

Tertawa bersamaku

C D

Seperti dulu lagi

Em

Walau hanya sebentar

C G D Em

Tuhan tolong kabulkanlah

Am C

Bukannya diri ini

D

Tak terima kenyataan

( G )

Hati ini hanya rindu