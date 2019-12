Suzuki New Baleno Tampil Premium dan Modern dengan Fitur Andalan, Harga Beda Tipis, Info

POS KUPANG.COM-- Seorang model sedang berpose di samping Suzuki New Baleno dalam peluncuran Baleno hatchback facelift tersebut di Aluca SCBD Jakarta, Jumat (20/12/2019).





"Dengan tampilan baru dan fitur-fitur yang banyak, New Baleno ini merupakan kado Natal dan Tahun Baru dari kami untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu kita hanya memberikan selisih harga Rp 3 juta dari Baleno lama..."

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan Suzuki New Baleno di Aluca, SCBD, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Mobil hatchback generasi keenam Baleno ini kini tampil semakin premium dengan desain eksterior dan interior yang modern.

President Director PT SIS Seiji ltayama mengatakan Suzuki selalu menghadirkan produk-praduk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk New Baleno yang diluncurkan hari ini.

President Director PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) & PT SIS Seiji Itayama (kedua dari kanan) bersama jajaran manajemen PT SIS berfoto bersama dalam acara peluncuran Suzuki New Baleno di Aluca SCBD, Jakarta, Jumat (20/12/2019) (PT SIS)

"Suzuki New Baleno kini hadir dengan desain eksterior dan interior yag lebih premium, berkelas, dan modern," kata Itayama di Aluca, SCBD, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Ia menambahkan New Baleno hadir sebagai The Complete Hatchback yang dapat melengkapi gaya hidup urban dan keluarga muda yang dinamis.

"The Complete Hatchback New Baleno ini memberikan kebanggaan dan kenyamanan serta menunjang kegiatan dan gaya hidup urban yang dinamis," kata Itayama.

Peluncuran Suzuki New Baleno di Aluca SCBD Jakarta, Jumat (20/12/2019) (PT SIS)

Fitur New Baleno

Tampilan premium dan modern New Baleno terlihat dari berbagai fitur New Baleno baru seperti LED Projector Headlamp, Sporty Black Polished Alloy Wheel, Sporty New Bumper Design with New Grill & Faglamp Design, serta Spacious Cabin with New Interior Color and Pattern.

Selain itu, mobil ini juga dlengkapi mesin KMB berkapasitas 1.373 cc. tenaga 92.4 PS pada 6.000 rpm, torsi 130 Nm pada 4.200 rpm, dan pilihan transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan.