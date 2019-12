Hotman Paris Selamatkan Pramugari Garuda yang Dilarang Terbang Usai Bagikan Foto Oplas Selir Direksi

Hotman Paris Selamatkan Karier Pramugari Garuda Indonesia yang Dilarang Terbang Usai Bagikan Foto Oplas Wajah Selir Direksi

POS-KUPANG.COM - Skandal kebobrokan mantan Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara terus berlanjut.

Pasalnya, kasus Ari Askhara tak hanya berimbas pada manajemen perusahan, melainkan juga pada para pekerja di dalamnya.

Sejak dipecat dari jabatannya, satu persatu aib Ari Askhara akhirnya terbongkar.

Sejumlah pramugari mengaku mendapatkan diskriminasi apabila tak mau tunduk dan patuh dengan perintahnya.

Sementara beberapa pramugari lain justru mendapatkan fasilitas hingga kemewahan secara cuma-cuma.

Seperti yang dikabarkan pengacara kondang Hotman Paris pada Sabtu (21/12/2019) kemarin.

Pengacara kondang tersebut mengaku mendapat aduan dari seorang pramugari yang diberhentikan paksa lantaran membagikan foto operasi plastik pramugari yang diduga menjadi simpanan direksi maskapai plat merah.

"Hallo Berita terbaru di bulan Desember, seorang pramugari baru-baru ini di-grounded oleh salah seorang oknum pimpinan Garuda."

"Hanya karena pramugari tersebut mem-forward foto-foto dari cewek pramugari yang katanya dekat dengan pimpinan Garuda itu foto before and after oplas," ungkapnya.