Hore! Blackpink akan gelar fan meeting di Jakarta, Disponsori Samsung Indonesia

POS-KUPANG.COM - Ada kejutan lagi buat penggemar Kpop di Indonesia. Kali ini giliran Blink, penggemar girlband Blackpink yang bahagia.

Girlband asuhan YG Entertainment ini dipastikan datang ke Jakarta untuk event yang digelar oleh Samsung Indonesia.

Melalui akun Instagram resminya, @samsung_id membagikan informasi terkait kedatangan Blackpink.

"Exclusive fan meeting. Stay tuned," tulis @samsung_id dalam Instagram Story.

Menggunakan tagar #AwesomeLive, Blink dibuat penasaran terkait cara mendapatkan kesempatan bertemu dengan girlband beranggotakan Jisoo, Lisa, Rose, dan Jennie ini.

"Are you ready for an #AwesomeLive with Samsung?" tulis akun resmi produk elektronik ini semakin menggoda Blink.

" BlackPink beneran datang nih," tulis akun @blackpinke__.

"Kita nunggu banget buat BlackPink," tulis @uliipakpahan9_

Menariknya, fan meeting kali ini dijanjikan akan sangat berbeda dengan fan meeting yang pernah ada lainnya.