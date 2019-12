Ini Empat Komoditi yang Mengalami Kenaikan di Pasar Kasih Naikoten 1





POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Mendekati Hari Besar Keagamaan sering diikuti dengan kenaikan harga komoditi di pasaran. Oleh karena itu kenaikan harga yang signifikan atau tidak selalu menjadi kebiasaan jelang Hari Raya Besar.

Seperti menjelang naral tahun ini, meskipun tidak begitu signifikan ada beberapa komoditi yang pelan-pelan mulai naik. Tapi kenaikan harga tersebut tidak begitu berdampak bagi masyarakat karena masih dalam tahap normal.

Harga bawang merah yang beberapa minggu lalu dijual dengan harga Rp 20.000 per kilo di Pasar Kasih Naikoten I kini sudab naik menjadi Rp 25.000. Awalnya bawang merah dijual Rp 10.000, kemudian secara perlahan mulai naik hingga Rp 25.000. Sedangkan bawang putih dari Rp 30.000 naik menjadi Rp 35.000 per kilonya.

"Bawang merah ini sudah naik sekitar beberapa minggu yang lalu. Ini bawang merah dari Semau dan Rote harganya juga naik san barangnya kosong. Kalau bawamh putih, bawang import yang sepertinya akan naik lagi," kata Pedagang Bawang dan Kacang-Kacangan, Pakde Duwek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Kamis (19/12/2019).

Kata Pakde, kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang merah juga mengalami kenaikan. Kacang tanah yang mulanya dijuak Rp 25.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp 30.000 per kilo. Diikuti dengan kacang merah yang naik dari Rp 25.000 per kilo, menjadi Rp 35.000 per kilo.

Pakde juga menawarkan bawang lokal So'E dengan siung lebih kecil dari import. Harganya lebih mahal dari bawang import yaitu Rp 50.000 per kilo. Untuk ukuran satu kaleng susu bawang putih lokal tersebut dijual dengan harga Rp 10.000.

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Sheryl Sheinafia Feat Ariel Noah Kutunggu Kau Putus, Kita Pernah Dekat

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Sempurna Andra and The Backbone, Kau Begitu Sempurna Di Mataku Kau Begitu

• Kabar Sedih, Politisi PDIP Adian Napitupulu Kolaps di Pesawat Saat Perjalanan Jakarta-Palangkaraya

"Sekarang sudah banyak orang yang masak lebih senang pakai bawang putih lokal ini kembali. Lebih harum dan masakan enak. Hanya kupasnya capek," tuturnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)