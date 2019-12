Hotel On the Rock Jadi Rumah Saat Natal

Salah satu room Hotel On the Rock Kupang.

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Hotel On the Rock Kupang menawarkan promo spesial bagi masyarakat Kota Kupang menyongsong Hari Raya Natal. Mengusung tema "Home for Christmas" Hotel On The Rock merupakan rumah di saat perayaan Natal.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada Pos Kupang di Kupang, Senin (16/12/2019), mengatakan, para tamu yang memilih hotel tersebut akan dimanjakan dengan menginap di Hotel On The Rock by Prasanthi dan merasakan seperti di rumah sendiri.

Promo tersebut, katanya, berlaku untuk periode menginap pada 24 -26 Desember 2019, dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp 465.000net/kamar/malam.

Kiky mengatakan, harga tersebut sudah termasuk dengan sarapan pagi untuk dua orang dan juga gratis menggunakan fasilitas tamu yang ada di Hotel On The Rock by Prasanthi.

Kiky mengajak masyarakat Kupang untuk merayakan hari Natal liburan bersama keluarga, saudara dan teman-teman hanya di Hotel On The Rock by Prasanthi.

Menurut Kiky, Hotel On The Rock by Prasanthi juga memiliki Paket Natal Bersama dengan tema "Christmas Worship" dengan paket yang ditawarkan adalah Rp 70.000 net/orang sudah termasuk ruangan meeting dan standart setting untuk sound sistem dan piano, gratis dekorasi natal berupa pohon natal.

• PT Angkasa Pura I Bangun Public Restroom di Pantai Lasiana

• MKDT XRandom Juarai Turnamen PUBG yang Digelar Cellular World

"Pemesanan bisa datang langsung ke hotel on the rock untuk bertemu dengan sales person atau dapat juga melalui Telp/WA ke nomor Reservasi Hotel +62380 -8586100 / +6281-339-444-668," katanya.

Ia mengatakan, minimum pemesanan untuk paket Christmas Worship itu sebanyak 50 orang.

"Promo Natal Bersama tersebut berlaku mulai 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Maret 2020. Ayuk direservasi dari sekarang," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)