Chord Gitar dan Lirik Lagu Surat Cinta Untuk Starla Virgoun Kutuliskan Kenangan Tentang Caraku Menemukan Dirimu

POS-KUPANG.COM - Chord Gitar dan Lirik Lagu Surat Cinta Untuk Starla Virgoun Kutuliskan Kenangan Tentang Caraku Menemukan Dirimu

Virgoun Putra Tambunan lahir di Bekasi, 26 September 1986; umur 33 tahun.

Ia merupakan seorang penyanyiberkebangsaan Indonesia yang juga merupakan vokalis dari grup musik Last Child.

Dia juga membawakan lagu hits bersama Gisella Anastasia finalis Indonesian Idol yang berjudul "Seluruh Nafas Ini".

Pada tahun 2006, bersama Dhimaz, Yodi dan Ari Ceper ia ikut mendirikan grup musik yang bernama Last Child

Virgoun – Surat Cinta Untuk Starla



Intro : F G C Am F G C

C F

Kutuliskan kenangan tentang

G C

Caraku menemukan dirimu