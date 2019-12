Chord Gitar dan Lirik Lagu Mimpi Dari Isyana Sarasvati, Tak Akan Pernah Hilang Janji-janji Kita

POS-KUPANG.COM - Chord Gitar dan Lirik Lagu Mimpi Dari Isyana Sarasvati, Tak Akan Pernah Hilang Janji-janji Kita

Mengutip wikipedia, Isyana Sarasvati lahir di Bandung, 2 Mei 1993, umur 26 tahun merupakan penyanyi dan pencipta lagu berkebangsaan Indonesia.

Isyana merupakan lulusan dari Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura dan Royal College of Music, Britania Raya.

Isyana yang mengcompose sendiri semua lagunya[3] ini juga pernah menjadi penyanyi opera di Singapura.

Sebelum publik mengenal Isyana Sarasvati sebagai penyanyi pop dan penulis lagu yang populer, ia lebih dulu terjun di dunia musik classic sebagai soloist dan recitalist.

Isyana juga telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi musik yang membentuknya menjadi musisi penuh talenta hingga seperti sekarang.

Isyana bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia pada tahun 2014 dan mulai merilis 2 single, "Keep Being You" (2014) dan "Tetap Dalam Jiwa" (2015).

Ia juga telah merilis 3 Album yang banyak mendapat respon positif dan sukses di pasaran.

Pada 2 September 2018, di Pesta Olahraga Asia 2018 ke-18 Jakarta-Palembang, Indonesia, Isyana menjadi penampil pertama dalam Closing Ceremony Asian Games dengan lagu "Asia's Who We Are" di hadapan audiensi hingga 55.000 orang lebih di Stadion Utama Gelora Bung Karno.