Rayakan Natal di Swiss-Belinn Kristal Hotel, Dapatkan Harga Spesial

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Swiss-Belinn Kristal Hotel mengajak masyarakat NTT, khususnya corporate, perusahaan, isnfansi, komunitas untuk merayakan natal bersama dengan hotel. Ada tiga paket yang ditawarkan dengan harga spesial dan bervarias. Mulai Cheerful Christmas, White Christmas Dinner dan White Christmas Brunch.

Executive Secretary and Marcom Swiss-Belinn Kristal Hotel Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Rabu (18/12/2019), menyampaikan ada tiga paket pilihan untuk merayakan natal tahun ini. Cheerful Christmas, Christmas Gatehring ditawatkan Rp 80.000. Ada pula White Christmas Dinner dengan harga Rp 85.000 khusus untuk (23-24/12/2019) dan White Christmas Brunch Rp 75.000.

kata Helena, paket dinner dan brunch ini disediakan menu buffet all you can eat. Dimana tamu restoran bisa makan sepuasnya dengan harga tersebut. Sedangkan untuk brunch, tamu bisa menikmatinya mulai pukul 10.30 samlai 12.00 Wita khusus pada (25/12/2019).

Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang di Pasir Panjang, Jl. Timor Raya. (Kristal Hotel International)

"Swiss-Belinn Kristal Kupang merupakan hotel berbintang 3 yang dikelola oleh manajemen Swiss-Belhotel Internasional. Swiss-Belinn Kristal Kupang terletak di tepi pantai Pasir Panjang kota Kupang dan memiliki sea view yang indah," tuturnya.

Ia menjelaskan Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang memiliki 136 kamar yang terbagi menjadi lima tipe kamar yakni Standard Room, Superior Room, Deluxe Room, Club Suite dan Super Suit. Untuk keperluan Bisnis Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang menyediakan limameeting room dan satu ballroom hotel ini dilengkapi dengan fasilitas karaoke swimming pool dan jogging track. (*)