Lagu Natal Mariah Carey Menjadi Top Chart Billbroad Usai 25th Rilis, Ini Lirik dan Chord Kunci Gitar

Wow! Lagu Natal Mariah Carey Menjadi Top Chart Billbroad Usai 25th Rilis. Ini Lirik Lagu dan Chord Kunci Gitar

POS-KUPANG.COM - Penyanyi cantik Mariah Carey, yang kerap mendapatkan julukan Ratu Natal, merasa terharu dan memiliki alasan lebih dalam merayakan natal.

Pasalnya lagu Mariah Carey yang berjudul 'All I Want For Christmas Is You' menduduki posisi nomor 1 dalam Top 100 Chart Billbroad.

Hal ini diumumkan oleh Billbroad pada hari Selasa 17 Desember 2019 melalui akun twitter Billbroad Chart.

Rekor sebelumnya Mariah Carey telah menduduki Chart Billbroad dengan urutan nomor 3 di tangga lagu.

Prestasi ini menjadi yang pertama bagi Mariah Carey usai lagunya rilis pada 25 tahun silam.

penyanyi cantik asal Amerika Serikat ini juga pernah mencapai prestasi pada tahun 2009 melalui lagunya yang berjudul Touch My Body.

Lagu All I Want For Christmas Is You rilis pertama kali pada tahun 1994 di Album Merry Chirstmas That Star.

Kini lagu "All I Want for Christmas" menjadi lagu Natal terkenal atau paling tidak telah diputar di mana-mana, pada saat era modern seperti sekarang ini.

Bahkan lagu All I Want For Chirstmas telah ditampilkan dalam film-film populer, seperti Love Actually , dan merupakan standar untuk pesta liburan natal di seluruh dunia.

Lagu populernya tersebut bahkan telah mencapai penjualan dengan jutaan salinan pada tahun 2013 silam.

Sampai saat ini, melalui lagu All I Want For Chistmas, Mariah Carey setidaknya telah mendapatkan lebih dari 60 juta dollar royalti.

All I Want For Christmas Is You chords by Mariah Carey

[Intro] Mallet/Vibraphone G Em C D [Verse 1] (slow) G I don't want a lot for Christmas G/B There's just one thing I need C I don't care about the presents Cm/Eb Underneath the Christmas tree G/B B7 I just want you for my own Em Cm/Eb More than you could ever know G/D E7 Make my wish come true Am7 Cm6/D All I want for Christmas is... G Em C D You (up tempo)