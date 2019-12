Anniversary ke 7 Hotel On The Rock Kupang Melayani Dengan Kasih

Owner On The Rock Gunawan Satiadharma bersama GM, Ilham Totondeng dan Direktur Alexander Lie dalam acara anniversary Hotel On The Rock yang ke 7, Kamis (12/12/2019

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Hotel On The Rock Kupang genap berusia tujuh tahun pada Kamis (12/12/2019).

Owner Hotel On The Rock, Gunawan Satiadharma kepada POS-KUPANG.COM di sela perayaan anniversary On The Rock tersebut mengatakan tahun terus berganti namun On The Rock tetap teguh dalam mottonya yakni Melayani dengan Sukacita.

Dia katakan, para tamu yang datang ke On The Rock harus merasa nyaman dan gembira dan para karyawan hingga pimpinan berkewajiban memberikan kenyamanan kepada tamu.

"Kita ingin mereka datang ke sini mengalami sukacita, pulang dengan sukacita dan rindu untuk datang kembali ke sini," ungkapnya.

Gunawan katakan ke depan pihaknya berharap dan berupaya untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi tidak hanya keuntungan secara finansial tetapi pelayanan kepada tamu.

Ia juga berharap semakin banyak tamu dari luar yang datang ke Kota Kupang, karena Kota Kupang tengah mengalami banyak kemajuan, baik dari segi keamanan, pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Ilham Totondeng selaku General Manajer Hotel On The Rock, mengatakan ia sangat bangga menjadi bagian dari Hotel On The Rock. Menurutnya ada berbagai hal positif tim yang perlu terus dipertahankan yakni persaudaraan dan kekompakan.

"Kami sangat tekanankan tim kerja kami harus kompak dan junjung persaudaraan. Dan ini yang membuat kami semua merasa nyaman dan gembira bekerja di sini," ungkapnya.

Dia jelaskan rangkaian anniversary On The Rock ini diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain bersih-bersih pantai, berbagi kasih dan puncaknya hari ini semua karyawan hingga pimpinan berkumpul bersama di Hotel On The Rock merayakan anniversary.

"Tentu ini momen yang bagus untuk kita semua keluarga besar On The Rock. Pada intinya kami akan terus meningkat pelayanan dan kami berterima kasih kepada tamu dan pihak-pihak yang mendukung bertumbuhnya Hotel On The Rock ini," ungkapnya.

Sementara itu, Alexander Lie, selaku Direktur kepada POS-KUPANG.COM menjelaskan, On The Rock bisa berdiri hingga saat ini karena ada kerja sama yang baik dan rasa memiliki yang tinggi.

"Saya selalu ingatkan kepada para karyawan bahwa mereka mesti punya rasa memiliki terhadap hotel ini, kalau kita punya rasa memiliki tentu kita pasti bertanggung jawab," ungkapnya.